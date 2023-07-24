Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

10 Kota Pelajar Terbaik di Dunia Menurut QS BSC 2024

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |06:30 WIB
10 Kota Pelajar Terbaik di Dunia Menurut QS BSC 2024
Jepang (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Lembaga Quacquarelli Symonds (QS) merilis survei bahwa London, Inggris menjadi kota nomor satu bagi pelajar untuk ditinggali. QS Best Student Cities (BSC) menampilkan destinasi perkotaan terbaik untuk pelajar internasional. 

Menukil Indiatimes, London tetap berada di posisi teratas dengan skor tertinggi kedua dalam 'Suara Mahasiswa' (98,4) dan 'Peringkat Universitas Dunia' (94,9).

Kemudian, Melbourne, Australia memperoleh skor terbesar kedua dengan 98,4 di 'Student Voice' dan tertinggi ketiga di 'Student Mix' dengan 98,6 poin. Ini tidak mengherankan karena kota ini diperingkatkan sebagai kota paling terjangkau di antara 10 teratas, menurut Peringkat Kota Biaya Hidup Mercer 2023.

Selanjutnya Tokyo, Jepang memperoleh skor tertinggi ketiga dunia dalam indikator Peringkat Universitas Dunia QS (90,1) dan keempat di dunia untuk 'Aktivitas Pemberi Kerja' (95,9), naik dari peringkat ketujuh ke peringkat kedua dalam peringkat Kota Pelajar Terbaik QS.

Madrid, Spanyol dan Auckland, Selandia Baru melonjak dari posisi 44 dan 27 tahun lalu, menjadi 37 dan 29 dalam peringkat QS Best Student Cities 2024 saat ini.

Pilihan prioritas di antara calon siswa ketika ditanya tentang lima faktor terpenting mereka dalam memilih negara atau kota untuk belajar adalah 'ruang yang aman dan ramah bagi siswa internasional' (79%) diikuti oleh 'pengajaran berkualitas tinggi' (63%), 'reputasi yang baik untuk belajar' (57%), 'peluang gaya hidup dan rekreasi yang baik' (57%) dan 'biaya hidup' (55%) dalam urutan kepentingan.

