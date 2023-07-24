Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Juara Robot for Mission Siap Berikan Kado Terbaik untuk Indonesia di World Greenmech 2023

Andry Susanto , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |19:57 WIB
Juara Robot for Mission Siap Berikan Kado Terbaik untuk Indonesia di World Greenmech 2023
Tim Indonesia Akan Bertanding di Ajang World Greenmech 2023
A
A
A

JAKARTA - Menjelang kompetisi Greenmech internasional 2023 di Taiwan, tim Robot for Mission (R4M) SD, SMP, dan SMA Sutomo sebagai Juara Nasional R4M 2023 dan juga Juara 2 dunia R4M 2019 giat berlatih untuk mempersembahkan kado terbaik bagi bangsa Indonesia yaitu menjadi Juara 1 Dunia.

“Seluruh siswa-siswi sudah berlatih sejak awal masuk sekolah tahun ajaran baru ini. Seluruh tim sudah diberikan panduan merakit dan mengcoding serta bagaimana menyelesaikan masalah jika terjadi sesuatu di lapangan nanti,”ujar Guru SMA Sutomo 1 Medan, Ali Thomas, Senin (24/7/2023).

Ali Thomas, yang juga pendamping tim R4M Sutomo yang akan berangkat ke Taiwan, ini mengatakan, saat lomba, siswa-siswi harus bisa menyelesaikan masalahnya tanpa bantuan dari pendamping.

“Di sinilah siswa-siswi dilatih mengembangkan keterampilan abad ini yaitu bagaimana mereka harus berpikir kritis, menganalisa masalah yang terjadi, berkomunikasi satu sama lain dengan baik serta kerja sama tim,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, kompetisi internasional berbasis STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) yang sangat sejalan dengan program Merdeka Belajar dari Kemendikbud Ristek RI ini akan dilaksanakan di Taichung, Taiwan tanggal 3 Agustus 2023.

Halaman:
1 2
