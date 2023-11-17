Canggih! Ada Robot Ahli Kimia Pembuat Oksigen dengan Teknologi AI

JAKARTA - Di China, ada robot ahli kimia pembuat oksigen yang diciptakan oleh sekelompok ilmuwan. Robot itu mampu membuat oksigen menggunakan batuan.

Robot tersebut dirancang khusus untuk mampu menganalisis mineral yang ditemukan di meteorit Mars, menghasilkan bahan kimia yang dibutuhkan untuk membuat oksigen, dan melakukan eksperimen tanpa campur tangan manusia. Hal ini dapat menjadi proyeksi untuk membangun peradaban kehidupan di mars. Pembuatannya, peneliti menggunakan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

“Kami telah mengembangkan sistem AI robotik yang memiliki otak kimia,” kata pemimpin studi Jun Jiang di Universitas Sains dan Teknologi Tiongkok di Hefei, dilansir dari Business Insider, Jumat (17/11/2023).

Dalam menguji kemampuannya, para ilmuwan China semula menugaskan robot untuk membuat oksigen dari air. Namun ternyata robot hanya hanya dapat menggunakan tanah Mars untuk mewujudkannya.

AI robot menganalisis komposisi meteorit Mars menggunakan laser berkekuatan tinggi dan mempelajari lebih dari 3,7 juta formula untuk mengetahui kombinasi elemen mana yang akan berfungsi sebagai katalis untuk menghasilkan oksigen.