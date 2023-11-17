Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Canggih! Ada Robot Ahli Kimia Pembuat Oksigen dengan Teknologi AI

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |11:15 WIB
Canggih! Ada Robot Ahli Kimia Pembuat Oksigen dengan Teknologi AI
Ada robot pencipta oksigen dengan menggunakan teknologi AI (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Di China, ada robot ahli kimia pembuat oksigen yang diciptakan oleh sekelompok ilmuwan. Robot itu mampu membuat oksigen menggunakan batuan.

Robot tersebut dirancang khusus untuk mampu menganalisis mineral yang ditemukan di meteorit Mars, menghasilkan bahan kimia yang dibutuhkan untuk membuat oksigen, dan melakukan eksperimen tanpa campur tangan manusia. Hal ini dapat menjadi proyeksi untuk membangun peradaban kehidupan di mars. Pembuatannya, peneliti menggunakan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

“Kami telah mengembangkan sistem AI robotik yang memiliki otak kimia,” kata pemimpin studi Jun Jiang di Universitas Sains dan Teknologi Tiongkok di Hefei, dilansir dari Business Insider, Jumat (17/11/2023).

 BACA JUGA:

Dalam menguji kemampuannya, para ilmuwan China semula menugaskan robot untuk membuat oksigen dari air. Namun ternyata robot hanya hanya dapat menggunakan tanah Mars untuk mewujudkannya.

AI robot menganalisis komposisi meteorit Mars menggunakan laser berkekuatan tinggi dan mempelajari lebih dari 3,7 juta formula untuk mengetahui kombinasi elemen mana yang akan berfungsi sebagai katalis untuk menghasilkan oksigen.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/65/2929931/canggih-peneliti-university-of-washington-kembangkan-robot-tanpa-baterai-hasilkan-energi-sendiri-AMiJHK7HkL.png
Canggih! Peneliti University of Washington Kembangkan Robot Tanpa Baterai Hasilkan Energi Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/17/624/2922352/gawat-robot-ternyata-bikin-manusia-jadi-malas-ini-kata-penelitian-kqj5yLCThd.jpg
Gawat! Robot Ternyata Bikin Manusia Jadi Malas, Ini Kata Penelitian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/14/624/2920373/bikin-bangga-siswa-sd-ini-bikin-robot-bencana-juara-kompetisi-matematika-internasional-DrxtJI7BIO.jpg
Bikin Bangga! Siswa SD Ini Bikin Robot Bencana, Juara Kompetisi Matematika Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/12/624/2919049/guru-belajar-teknologi-ikut-pelatihan-coding-dan-robotik-berbasis-steam-QYOHqz3Sst.jfif
Guru Belajar Teknologi, Ikut Pelatihan Coding dan Robotik Berbasis STEAM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/04/65/2914508/perkembangan-ai-dalam-pendidikan-ada-robot-mampu-deteksi-cuaca-dan-buang-sampah-PKckFBg4ma.jfif
Perkembangan AI dalam Pendidikan, Ada Robot Mampu Deteksi Cuaca dan Buang Sampah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/04/624/2914497/disukai-siswa-sd-coding-dan-robotika-didorong-masuk-kurikulum-sekolah-GKav4HRvbY.jfif
Disukai Siswa SD, Coding dan Robotika Didorong Masuk Kurikulum Sekolah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement