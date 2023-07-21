Advertisement
HOME EDUKASI

Angkie Yudistia Ungkap Tantangan Menulis Buku Menuju Indonesia Inklusi

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |15:35 WIB
Angkie Yudistia Ungkap Tantangan Menulis Buku Menuju Indonesia Inklusi
Angkie Yudistia (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Angkie Yudistia meluncurkan buku ke-empat, berjudul ”Menuju Indonesia Inklusi”. Staf khusus Presiden bidang sosial ini lantas mengungkapkan tantangan selama pembuatan buku yang bercerita tentang perkembangan disabilitas di Indonesia.

Menurutnya, buku tersebut dibuat dengan proses yang cukup panjang. Dengan segala keterbatasannya sebagai tunarungu, Angkie lantas berhasil merampungkan bukunya itu dalam kurun waktu satu tahun lebih.

“Banyak yang bertanya juga, kok tiba-tiba udah luncurin buku? Kapan nulisnya? Jadi, buku ini dibuat bukan dalam kurun waktu sehari dua hari ya. Saya butuh 1 tahun 6 bulan untuk bisa menyelesaikannya,” ujar Angkie, saat peluncuruan buku di Azalia Hall, Gedung TB 41, Jakarta, Jumat, (21/7/2023).

Angkie mengaku bahwa ia juga harus menghadapi kendala dalam proses pembuatan buku yang juga berlangsung selama masa pandemi Covid-19.

“Selama pandemi kan orang pada pakai masker kan. Nah ini menjadi tantangan tersendiri buat para penyandang disabilitas, misalnya tunarungu seperti saya. Apalagi beberapa tahun kemarin kita mengalami pandemi. Tetapi pandemi Covid-19 itu jadi membuka mata kita bahwa kesulitan penyandang disabilitas itu nyata,” tuturnya.

“Jadi selama proses pembuatan buku saya lebih banyak ke olah rasa. Memahami gerak-gerik orang, memahami kehidupan sekitar. Karena memang nggak semudah itu kita nulis buku ini. Ini bukan perihal menulis buku dengan apa yang ingin kita tulis. Tapi ini menulis buku dengan pengalaman,” sambungnya.

Halaman:
1 2
