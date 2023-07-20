Tiga Mahasiswa Indonesia Raih Beasiswa AEON di Jepang

TOKYO - Sebanyak tiga mahasiswa Indonesia sedang menempuh pendidikan di Jepang meraih beasiswa dari AEON 1% Club Foundation. Ketiga mahasiswa tersebut, yakni Clarissa Elaine Kezia (International University of Japan), Tah Andrew Ryan (Tohoku University), dan Maryam Ghaniya Jasmine (Kyoto University).

Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo, Yusli Wardiatno mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi dukungan AEON 1% Club Foundation yang kukuh dalam menguatkan hubungan Indonesia dan Jepang yang tahun ini mencapai 65 tahun melalui aspek pendidikan.

"Kerja sama pendidikan antarnegara dapat menguatkan ikatan persahabatan antarbangsa, dan memupuk kebersamaan global untuk membentuk masa depan dunia yang lebih baik," kata Yusli dalam keterangannya, seperti dilansir dari Antara, Rabu 19 Juli 2023.

Yusli berharap agar beasiswa itu dapat membuka kesempatan bagi para mahasiswa untuk terlibat dalam pertukaran budaya, memperluas perspektif mahasiswa, dan memperkokoh ikatan antara dua negara.

“Rengkuhlah kesempatan ini dengan rasa syukur dan kerendahan hati dan jadikan kesempatan ini menginspirasi kalian semua untuk berprestasi secara akademis, berkontribusi pada masyarakat, dan membangun jembatan persahabatan dan kerja sama antar bangsa,” katanya.

AEON 1% Club Foundation, lembaga yang secara khusus memberikan beasiswa bagi negara-negara Asia, telah memilih tiga mahasiswa Indonesia di antara sekitar 30-an penerima beasiswa mereka dari berbagai negara, seperti China, Laos, Thailand, Filipina, Vietnam, Kamboja, dan Indonesia.