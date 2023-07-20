Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Tiga Mahasiswa Indonesia Raih Beasiswa AEON di Jepang

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |14:12 WIB
Tiga Mahasiswa Indonesia Raih Beasiswa AEON di Jepang
Mahasiswa Indonesia penerima beasiswa AEON (foto: dok ist)
A
A
A

TOKYO - Sebanyak tiga mahasiswa Indonesia sedang menempuh pendidikan di Jepang meraih beasiswa dari AEON 1% Club Foundation. Ketiga mahasiswa tersebut, yakni Clarissa Elaine Kezia (International University of Japan), Tah Andrew Ryan (Tohoku University), dan Maryam Ghaniya Jasmine (Kyoto University).

Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo, Yusli Wardiatno mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi dukungan AEON 1% Club Foundation yang kukuh dalam menguatkan hubungan Indonesia dan Jepang yang tahun ini mencapai 65 tahun melalui aspek pendidikan.

"Kerja sama pendidikan antarnegara dapat menguatkan ikatan persahabatan antarbangsa, dan memupuk kebersamaan global untuk membentuk masa depan dunia yang lebih baik," kata Yusli dalam keterangannya, seperti dilansir dari Antara, Rabu 19 Juli 2023.

Yusli berharap agar beasiswa itu dapat membuka kesempatan bagi para mahasiswa untuk terlibat dalam pertukaran budaya, memperluas perspektif mahasiswa, dan memperkokoh ikatan antara dua negara.

“Rengkuhlah kesempatan ini dengan rasa syukur dan kerendahan hati dan jadikan kesempatan ini menginspirasi kalian semua untuk berprestasi secara akademis, berkontribusi pada masyarakat, dan membangun jembatan persahabatan dan kerja sama antar bangsa,” katanya.

AEON 1% Club Foundation, lembaga yang secara khusus memberikan beasiswa bagi negara-negara Asia, telah memilih tiga mahasiswa Indonesia di antara sekitar 30-an penerima beasiswa mereka dari berbagai negara, seperti China, Laos, Thailand, Filipina, Vietnam, Kamboja, dan Indonesia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Beasiswa di Jepang AEON Beasiswa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/624/3088015/apa-perbedaan-bantuan-kip-dan-pip-JuGvEGgnND.jpg
Apa Perbedaan Bantuan KIP dan PIP?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/65/3088008/prancis-buka-pendaftaran-beasiswa-magister-manajemen-dapat-uang-bulanan-hingga-perumahan-xwxBwxFURG.jpg
Prancis Buka Pendaftaran Beasiswa Magister Manajemen, Dapat Uang Bulanan hingga Perumahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/65/3083791/daftar-beasiswa-yang-tidak-diwajibkan-balik-ke-indonesia-ZvCtWI9Axf.jpg
Daftar Beasiswa yang Tidak Diwajibkan Balik ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/04/65/3082105/dewan-pers-nilai-bri-fellowship-journalism-2025-tingkatkan-kompetensi-jurnalis-415j5WBgfu.jpg
Dewan Pers Nilai BRI Fellowship Journalism 2025 Tingkatkan Kompetensi Jurnalis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/65/3081155/wamendiktisaintek-stella-christie-kaji-ulang-beasiswa-lpdp-SjRLq3ohf2.png
Wamendiktisaintek Stella Christie Kaji Ulang Beasiswa LPDP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/624/3073221/cara-mudah-mencairkan-dana-bantuan-pip-kemdikbud-2024-cuma-dengan-pakai-hp-lHoxjMcOwK.jpg
Cara Mudah Mencairkan Dana Bantuan PIP Kemdikbud 2024, Cuma dengan Pakai HP
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement