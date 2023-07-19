Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Pendaftaran Jalur Mandiri IUP Unpad Masih Dibuka hingga 25 Juli 2023

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |19:56 WIB
Pendaftaran Jalur Mandiri IUP Unpad Masih Dibuka hingga 25 Juli 2023
Unpad (Foto: Dok Unpad)
JAKARTA - Kesempatan untuk calon mahasiswa yang ingin masuk Universitas Padjadjaran (Unpad) masih terbuka. Namun, untuk Jalur Mandiri S-1 Kelas Internasional atau International Undergraduate Program (IUP).

Pendaftaran akan dibuka hingga 25 Juli 2023 mendatang. “Kesempatan untuk kuliah di Unpad melalui jalur kelas internasional masih terbuka lebar,” ujar Kepala Kantor SMUP Anas, dalam Ayo Kenal Unpad (AKU) yang diselenggarakan secara daring, dikutip Rabu (19/7/2023).

Anas menjelaskan, ada delapan program studi yang ditawarkan pada Program IUP Unpad. Yakni, Akuntansi, Manajemen, Ilmu Ekonomi, dan Bisnis Digital pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Kedokteran Gigi pada Fakultas Kedokteran Gigi, Farmasi pada Fakultas Farmasi, dan Hukum pada Fakultas Hukum.

”Kuota masing-masig prodi bisa di cek di website SMUP,” kata Anas.

Mahasiswa yang masuk melalui jalur ini akan mengikuti kelas khusus berbahasa Inggris dan diberi kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya berinternasionalisasi. Sejumlah prodi yang membuka program ini telah bekerja sama dengan mitra internasional di berbagai negara untuk kolaborasi pelaksanaan studi.

“Jadi makin memperluas kesempatan dan wawasan serta pengalaman,” ujar Anas.

Buat yang berminat, perlu diperhatikan karena pendaftaran tersebut dapat diikuti bagi lulusan SMA tahun 2021, 2022, atau 2023 yang memiliki nilai UTBK atau SMUP. Selain itu, pendaftar juga harus memiliki sertifikat bahasa Inggris dari lembaga yang diakui Unpad.

“Kriteria seleksinya berdasarkan sesuai kuota dari gabungan nilai kemampuan bahasa Inggris dan nilai UTBK atau SMUP 2023,” kata Anas.

