Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Pengumuman Beasiswa ADik 2023 Telah Dirilis, Buka Link Ini untuk Mengecek

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |08:04 WIB
Pengumuman Beasiswa ADik 2023 Telah Dirilis, Buka <i>Link</i> Ini untuk Mengecek
Ilustrasi. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pengumuman hasil seleksi program Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) tahun 2023 telah dirilis. Lantas, bagaimana cara mengeceknya?

Pengumuman Beasiswa ADik 2023 bisa dicek langsung di situs https://adik.kemdikbud.go.id/. Caranya mudah, peserta hanya perlu memasukkan nomor ujian ADik atau NISN. Setelahnya akan keluar hasil seleksi tersebut.

 BACA JUGA:

Adapun Beasiswa ADik 2023 memberikan sejumlah keuntungan bagi penerimanya, sebagai berikut:

1. Pembebasan biaya kuliah/pendidikan

Benefit ini bakal diterima bagi penerima Bantuan Pemerintah dalam Program ADik. Bantuan diberikan melalui perguruan tinggi setiap semester.

Nantinya uang itu digunakan untuk membiayai operasional pendidikan terkait langsung dengan proses pembelajaran bagi mahasiswa penerima sesuai ketentuan lamanya waktu studi.

BACA JUGA:

Unpad Tawarkan Beasiswa Magister untuk Masyarakat ASEAN, Ini Link Pendaftarannya 

2. Bantuan biaya hidup per bulan

Berbeda dengan pembebasan biaya kuliah, bantuan yang satu ini akan diberikan secara langsung kepada mahasiswa penerima bantuan. Bantuan diharapkan bisa membantu biaya hidup selama menempuh proses pendidikan di perguruan tinggi sesuai ketentuan lama waktu studi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/624/3088015/apa-perbedaan-bantuan-kip-dan-pip-JuGvEGgnND.jpg
Apa Perbedaan Bantuan KIP dan PIP?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/65/3088008/prancis-buka-pendaftaran-beasiswa-magister-manajemen-dapat-uang-bulanan-hingga-perumahan-xwxBwxFURG.jpg
Prancis Buka Pendaftaran Beasiswa Magister Manajemen, Dapat Uang Bulanan hingga Perumahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/65/3083791/daftar-beasiswa-yang-tidak-diwajibkan-balik-ke-indonesia-ZvCtWI9Axf.jpg
Daftar Beasiswa yang Tidak Diwajibkan Balik ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/04/65/3082105/dewan-pers-nilai-bri-fellowship-journalism-2025-tingkatkan-kompetensi-jurnalis-415j5WBgfu.jpg
Dewan Pers Nilai BRI Fellowship Journalism 2025 Tingkatkan Kompetensi Jurnalis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/65/3081155/wamendiktisaintek-stella-christie-kaji-ulang-beasiswa-lpdp-SjRLq3ohf2.png
Wamendiktisaintek Stella Christie Kaji Ulang Beasiswa LPDP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/624/3073221/cara-mudah-mencairkan-dana-bantuan-pip-kemdikbud-2024-cuma-dengan-pakai-hp-lHoxjMcOwK.jpg
Cara Mudah Mencairkan Dana Bantuan PIP Kemdikbud 2024, Cuma dengan Pakai HP
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement