Pengumuman Beasiswa ADik 2023 Telah Dirilis, Buka Link Ini untuk Mengecek

JAKARTA - Pengumuman hasil seleksi program Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) tahun 2023 telah dirilis. Lantas, bagaimana cara mengeceknya?

Pengumuman Beasiswa ADik 2023 bisa dicek langsung di situs https://adik.kemdikbud.go.id/. Caranya mudah, peserta hanya perlu memasukkan nomor ujian ADik atau NISN. Setelahnya akan keluar hasil seleksi tersebut.

Adapun Beasiswa ADik 2023 memberikan sejumlah keuntungan bagi penerimanya, sebagai berikut:

1. Pembebasan biaya kuliah/pendidikan

Benefit ini bakal diterima bagi penerima Bantuan Pemerintah dalam Program ADik. Bantuan diberikan melalui perguruan tinggi setiap semester.

Nantinya uang itu digunakan untuk membiayai operasional pendidikan terkait langsung dengan proses pembelajaran bagi mahasiswa penerima sesuai ketentuan lamanya waktu studi.

2. Bantuan biaya hidup per bulan

Berbeda dengan pembebasan biaya kuliah, bantuan yang satu ini akan diberikan secara langsung kepada mahasiswa penerima bantuan. Bantuan diharapkan bisa membantu biaya hidup selama menempuh proses pendidikan di perguruan tinggi sesuai ketentuan lama waktu studi.