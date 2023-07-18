Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

PPI Dunia Tanam 1000 Pohon di Konawe, Upaya Jaga Keseimbangan Ekosistem

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |20:26 WIB
PPI Dunia Tanam 1000 Pohon di Konawe, Upaya Jaga Keseimbangan Ekosistem
PPI tanam seribu pohon di Konawe (Foto: Istimewa)
KONAWE - Direktorat Pergerakan dan Pengabdian Masyarakat (PPM) Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia bersama PT VDNI menanam 1.000 pohon di lokasi Industrial Park PT VDNI di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Selasa (18/7/2023).

Tujuan kegiatan tersebut adalah untuk mengurangi emisi lingkungan dan memperbaiki kualitas udara di wilayah tersebut. Penanaman pohon berlangsung secara simbolik antara pihak PPI Dunia dan PT VDNI Industrial Park.

Hadir di antaranya General Manager PT VDNI Xu Shaotang, Head of Operation Zhang Jun, Head of Corporate Communication Mellysa Tanoyo, dan perwakilan direksi PT VDNI Michelle Hamnzah.

Koordinator PPI Dunia Achyar Alrasyid pada kesempatannya menyampaikan, kegiatan ini merupakan upaya proaktif PPI Dunia bekerjasama dengan korporasi dalam menghadapi perubahan iklim dan melestarikanlingkungan.

“Penanaman pohon ini hasil dari MoU antara PPI Dunia dengan PT VDNI Industrial Park yang ditandatangani November 2022 lalu,” jelasnya. Ia menambahkan, penanaman ditargetkan mencapai 4500 pohon. “Untuk saat ini masih 1000 pohon karena 4500 pohon lainnya masih menyusul,” ujar Achyar dalam keterangan yang diterima.

Dirinya menyoroti urgensi mengurangi emisi dan menjaga lingkungan alam melalui penanaman pohon. Menurutnya, penting untuk melakukan langkah konkret mengatasi perubahan iklim dan menyelaraskan pembangunan berkelanjutan dengan kebutuhan masa depan.

“PPI Dunia berinisiatif untuk turut serta mendukung pemerintah Indonesia dan menjadi bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan,” kata Achyar.

