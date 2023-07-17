Unpad Tawarkan Beasiswa Magister untuk Masyarakat ASEAN, Ini Link Pendaftarannya

JAKARTA - Universitas Padjadjaran (Unpad) membuka program beasiswa Magister bagi warga negara asing di kawasan Asia Tenggara (ASEAN). Program beasiswa ini merupakan salah satu program unggulan Unpad untuk meningkatkan reputasi akademik dan rekognisi di tingkat nasional maupun internasional.

“Program beasiswa ini ditujukan untuk calon mahasiswa Magister Unpad yang berasal dari negara-negara Asia Tenggara,” kata Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unpad Prof. Arief S. Kartasasmita, dikutip Senin (17/7/2023).

Prof. Arief mengatakan, program beasiswa bertajuk “Padjadjaran Overseas Student Scholarship for Master Program” atau POSSMA-ASEAN merupakan inisiatif Unpad untuk membuka kesempatan bagi warga negara asing untuk bisa berkuliah di Unpad, sehingga akan meningkatkan atmosfer akademik yang lebih baik dan mendorong kualitas pendidikan Unpad secara keseluruhan.

Prof. Arief melanjutkan, untuk tahap pertama, beasiswa ini diberikan untuk warga negara asing di kawasan ASEAN. Ini dilakukan sebagai wujud komitmen Unpad terhadap ASEAN.

Calon penerima beasiswa Magister POSSMA-ASEAN akan mendapatkan dukungan pendanaan yang mencakup komponen biaya kuliah, dana riset, biaya hidup, transportasi dari dan ke negara asal, asuransi kesehatan, serta pelatihan berbahasa Indonesia melalui program BIPA Unpad.