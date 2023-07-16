10 Sekolah Bisnis Terbaik di Dunia Versi QS Executive MBA 2023

JAKARTA - Quacquarelli Symonds (QS) Executive MBA Rankings 2023 merilis edisi ketujuh mengenai sekolah bisnis terbaik di dunia. Setidaknya lebih dari 200 program berbeda dari sekolah bisnis di seluruh dunia.

Berikut 10 sekolah bisnis terbaik tahun ini di QS Executive MBA Rankings 2023:

1) HEC Paris, Prancis

2) IESE Business School, Spanyol

3) Oxford (Said), Inggris

4) MIT (Sloan), AS

5) Penn (Wharton), AS

6) IE Business School, Spanyol

7) London Business School, Inggris

8) INSEAD, Prancis

9) ESADE Business School, Spanyol

10) Chicago (Booth), AS

Institusi di Eropa dan Amerika Utara mendominasi peringkat 10 teratas - dengan INSEAD dan London Business School mencetak 99,9 dalam kategori yang sama, 'Reputasi Pemberi Kerja'.

Dalam indikator kinerja 'Kepemimpinan Pemikiran', kami memiliki MIT (Sloan) dengan skor 100, (satu-satunya universitas di 10 besar dengan skor sempurna dalam metrik ini), HEC Paris memperoleh 99,9 dalam kategori yang sama dan Sekolah Bisnis ESADE menerima 96,1 dalam 'Keberagaman'.