Cek! 5 Kampus Dalam dan Luar Negeri yang Paling Diminati Pendaftar Beasiswa LPDP

JAKARTA - Pendaftaran beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) 2023 tahap 2 telah ditutup pada 9 Juli 2023. LPDP pun mengungkapkan 5 kampus yang menjadi favorit pendaftar, baik di dalam maupun luar negeri.

Mengutip dari akun Instagram lpdp_ri, Sabtu (15/7/2023), adapun 5 kampus luar negeri yang menjadi tujuan favorit pendaftar adalah:

BACA JUGA:

1. The University of Melbourne Australia, 673 orang.

2. Wageningen University Belanda, 669 orang.

3. University College Londong Inggris, 658 orang.

4. The University of Manchester Inggris, 487 orang.

5. Monash University Australia, 468 orang.

BACA JUGA:

Sementara itu, lima kampus dalam negeri dengan pendaftar terbanyak adalah:

1. Universitas Gadjah Mada (UGM) 4.253 orang.

2. Universitas Indonesia (UI) 2.857 orang.

3. Institut Teknologi Bandung (ITB) 1.974 orang.

4. Institut Pertanian Bogor (IPB) 1.306 orang.

5. Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) 972 orang.

Adapun jumlah penerima awardee tahun 2023 sebanyak 7.000 orang. Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yakni sebanyak 3.256.

Ada beberapa tanggal penting yang wajib diperhatikan para mahasiswa yang mendaftar LPDP 2023 tahap 2. Catat jadwal penting beasiswa LPDP 2023 tahap 2 berikut ini: