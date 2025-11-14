Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Latar Belakang Pendidikan Yusuf Saadudin, Dirut Bank BJB yang Meninggal di Usia 52 Tahun

Rani Hardjanti , Jurnalis-Jum'at, 14 November 2025 |11:08 WIB
Latar Belakang Pendidikan Yusuf Saadudin, Dirut Bank BJB yang Meninggal di Usia 52 Tahun. (Foto: bank bjb)
JAKARTA - Kabar duka datang dari bankir senior Yusuf Saadudin. Direktur Utama Bank BJB itu meninggal dunia di usia 52 tahun. 

"PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) berduka atas wafatnya Direktur Utama Yusuf Saadudin pada Jumat, 14 November 2025, pukul 00.29 WIB di Bandung," ujar pernyataan Bank BJB, seperti dikutip Jumat (14/11/2025). 
 
Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb, Herfinia menyampaikan belasungkawa mendalam atas kepergian sang pemimpin. Menurutnya, seluruh karyawan sangat kehilangan sosok pemimpin yang memberikan kontribusi luar biasa bagi pertumbuhan dan transformasi bank bjb. Integritas, dedikasi, dan nilai-nilai yang beliau tanamkan akan menjadi warisan berharga bagi seluruh insan bank bjb. 

"Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT,” ujar Herfinia dalam keterangan resmi, Jumat (14/11/2025).

Berikut ini latar belakang pendidikan Yusuf Saadudin, seperti dikutip dari laman bank bjb. 

 

