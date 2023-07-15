Fun Run hingga Zumba, Syailendra Sport Day Ajak Anggota Pramuka Hidup Sehat

JAKARTA - Syailendra Sport Day (SSD) sukses digelar di SMPN 68 Jakarta, Sabtu (15/7/2023). Acara tersebut diisi dengan kegiatan fun run, zumba, tari tradisional, tari modern, akustik, games virtual reality hingga bazar.

Syailendra Sport Day adalah kegiatan olahraga bersama yang dilakukan oleh satuan Ambalan Penegak GugusDepan Syailendra 06.001 dan 06.002 dengan mengajak anggota Pramuka dan masyarakat sekitar pangkalan Gugus Depan Syailendra.

Pembina Putri Satuan Ambalan Penegak GugusDepan Syailendra 06.002, Mahatur Mafela mengatakan acara tersebut sukses diadakan. Jumlah peserta mencapai 70 orang.

“Seluruh Panitia acara adalah anak anak Pramuka usia antara 16-20 tahun,” ucap Mafela, Sabtu.

Adapun tujuan dari kegiatan tersebut, kata Mafela, pertama untuk mengajak melakukan pola hidup sehat di lingkungan anggota Pramuka dan masyarakat sekitar.

“Kedua, kegiatan ini adalah salah satu bentuk aktualisasi dari satuan Penegak. Sebagai anggota Pramuka usia remaja, kegiatan ini untuk mengenalkan kehadiran Pemuda Pramuka di tengah tengah arus informasi dan globalisasi di perkotaan,” ujarnya.

Selanjutnya ketiga, lanjut dia, kegiatan ini adalah untuk menyalurkan energi positif dan aspirasi Penegak serta proses pembelajaran dalam mengadakan kegiatan dan berhadapan dengan masyarakat.

Adapun kegiatan SSD terdiri dari Fun Run sebanyak 4 km, Zumba, serta penampilan tarian tradisional, akustik musik dan bazar yang semua dilakukan secara mandiri oleh Penegak.