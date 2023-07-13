Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Sosok Naini, Raih Doktor Unpad di Usia 26 Tahun hingga Hasilkan 13 Publikasi Internasional

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |07:20 WIB
Sosok Naini, Raih Doktor Unpad di Usia 26 Tahun hingga Hasilkan 13 Publikasi Internasional
Mahasiswa program Doktor Ilmu Kimia Unpad, Al Arofatus Naini (unpad.ac.id)
A
A
A

JAKARTA - Al Arofatus Naini berhasil meraih gelar Doktor pada Program Doktor Ilmu Kimia Fakultas MIPA Universitas Padjadjaran dalam Sidang Promosi Doktor yang digelar di Ruang Einstein Kampus FMIPA Unpad, Jatinangor, Rabu (12/7/2023). Naini menyandang gelar Doktor pada usia muda yakni 26 tahun.

Pada sidang tersebut, Naini mempertahankan disertasinya yang berjudul “Terpenoid dari Kulit Batang Dyxoxylum parasiticum dengan Aktivitasnya Sebagai Imunomodulator Toll-Like Receptor 4 (TLR4) dan Sitotoksistasnya terhadap Sel Kanker Payudara (MCF-7) dan Sel Kanker Serviks (HeLa)” di hadapan tim promotor, tim oponen ahli, dan representasi guru besar. Ia berhasil meraih gelar Doktor dengan yudisium “Dengan Pujian”.

Pada sidang promotor tersebut, bertindak sebagai tim promotor, yaitu Prof Dr Unang Supratman (ketua); Prof Dr Tri Mayati, MSi; dan Prof Yoshihito Shiono, PhD (Yamagata University, Jepang). Tim oponen ahli terdiri dari Prof Rani Maharani, MSi, PhD (Unpad); Prof Dr Muchtaridi, Apt (Unpad); dan Dr Deana Widyaningrum, MSi, (ITB) serta representasi guru besar oleh Prof Dr Tati Herlina, MSi (Unpad).

Usai pelaksanaan sidang, Naini menjelaskan, ia merupakan penerima beasiswa Program Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) Kemendikbudristek RI pada 2019. Menjadi mahasiswa Sarjana Kimia di Universitas Lambung Mangkurat pada 2015, ia berhasil menyelesaikan studinya selama 3,5 tahun. Setelah itu, ia langsung mempersiapkan diri untuk mendaftar program beasiswa PMDSU.

“Masuk Sarjana pada 2015 dan lulus awal 2019, jadi bisa ada waktu mempersiapkan diri sebelum pembukaan beasiswa PMDSU. Begitu beasiswa dibuka saya sudah siap, jadi tidak ada gap year,” kata Naini, mengutip laman unpad.ac.id, Jumat (14/7/2023).

Naini memilih calon promotor Prof Dr Unang Supratman, MSi, dari Unpad. Dasarnya karena topik riset Prof Unang berfokus proses pencarian senyawa baru sumber daya alam asli Indonesia. Karena dirasa cocok dengan minatnya, ia langsung mendaftar. Gayung bersambut, Naini berhasil bergabung menjadi tim riset Prof Unang melalui program PMDSU.

Berhasil meraih beasiswa PMDSU, perempuan kelahiran Lamongan, 21 April 1997 ini tidak menyia-nyiakan kesempatannya. Ia langsung “ngebut” melakukan studi dan risetnya. Sebagian besar risetnya dilakukan di Laboratorium Sentral Unpad. Riset yang dilakukan Naini berupa isolasi senyawa dari bahan alam kulit batang Dyxoxylum parasiticum. Kajian fitokimia yang dilakukannya menghasilkan 28 terpenoid, termasuk delapan senyawa sesquiterpenoid dan sesquiterpenoid dimer baru serta tujuh senyawa tetranortriterpenoid baru.

Penemuan senyawa baru yang juga dilengkapi aktivitas biologisnya berperan penting dalam pengembangan dunia farmakologi, khususnya pencarian senyawa baru dari tumbuhan endemik Indonesia untuk ragam pengobatan kanker payudara dan kanker serviks.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/65/3162358/wamenkop-utAl_large.jpg
Momen Wamenkop Ferry Kenang Masa Kuliah di Unpad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/65/3133244/kampus-vgKe_large.jpg
Kisah Nenek Pemain Keturunan Indonesia Pascal Struijk yang Ternyata Pernah Kuliah di UNPAD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/65/3129420/unpad-Z8ip_large.jpg
Mahasiswa PPDS Perkosa Keluarga Pasien di RSHS, Unpad Perketat Pengawasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/65/3129387/rs_hasan_sadikin-2iUZ_large.jpg
Ini Dia Mahasiswa PPDS Anestesi Unpad yang Perkosa Keluarga Pasien di RSHS Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/65/3129375/unpad-s3Jp_large.jpeg
Unpad Keluarkan Dokter PPDS yang Perkosa Keluarga Pasien di RS Hasan Sadikin Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/65/3109039/yadi_hendriana-INdB_large.jpg
Yadi Hendriana Raih Gelar Doktor di Unpad dengan Disertasi tentang Ekonomi Politik Media pada Pandemi Covid-19
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement