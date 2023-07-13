Sosok Naini, Raih Doktor Unpad di Usia 26 Tahun hingga Hasilkan 13 Publikasi Internasional

JAKARTA - Al Arofatus Naini berhasil meraih gelar Doktor pada Program Doktor Ilmu Kimia Fakultas MIPA Universitas Padjadjaran dalam Sidang Promosi Doktor yang digelar di Ruang Einstein Kampus FMIPA Unpad, Jatinangor, Rabu (12/7/2023). Naini menyandang gelar Doktor pada usia muda yakni 26 tahun.

Pada sidang tersebut, Naini mempertahankan disertasinya yang berjudul “Terpenoid dari Kulit Batang Dyxoxylum parasiticum dengan Aktivitasnya Sebagai Imunomodulator Toll-Like Receptor 4 (TLR4) dan Sitotoksistasnya terhadap Sel Kanker Payudara (MCF-7) dan Sel Kanker Serviks (HeLa)” di hadapan tim promotor, tim oponen ahli, dan representasi guru besar. Ia berhasil meraih gelar Doktor dengan yudisium “Dengan Pujian”.

Pada sidang promotor tersebut, bertindak sebagai tim promotor, yaitu Prof Dr Unang Supratman (ketua); Prof Dr Tri Mayati, MSi; dan Prof Yoshihito Shiono, PhD (Yamagata University, Jepang). Tim oponen ahli terdiri dari Prof Rani Maharani, MSi, PhD (Unpad); Prof Dr Muchtaridi, Apt (Unpad); dan Dr Deana Widyaningrum, MSi, (ITB) serta representasi guru besar oleh Prof Dr Tati Herlina, MSi (Unpad).

Usai pelaksanaan sidang, Naini menjelaskan, ia merupakan penerima beasiswa Program Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) Kemendikbudristek RI pada 2019. Menjadi mahasiswa Sarjana Kimia di Universitas Lambung Mangkurat pada 2015, ia berhasil menyelesaikan studinya selama 3,5 tahun. Setelah itu, ia langsung mempersiapkan diri untuk mendaftar program beasiswa PMDSU.

"Masuk Sarjana pada 2015 dan lulus awal 2019, jadi bisa ada waktu mempersiapkan diri sebelum pembukaan beasiswa PMDSU. Begitu beasiswa dibuka saya sudah siap, jadi tidak ada gap year," kata Naini.

Naini memilih calon promotor Prof Dr Unang Supratman, MSi, dari Unpad. Dasarnya karena topik riset Prof Unang berfokus proses pencarian senyawa baru sumber daya alam asli Indonesia. Karena dirasa cocok dengan minatnya, ia langsung mendaftar. Gayung bersambut, Naini berhasil bergabung menjadi tim riset Prof Unang melalui program PMDSU.

Berhasil meraih beasiswa PMDSU, perempuan kelahiran Lamongan, 21 April 1997 ini tidak menyia-nyiakan kesempatannya. Ia langsung “ngebut” melakukan studi dan risetnya. Sebagian besar risetnya dilakukan di Laboratorium Sentral Unpad. Riset yang dilakukan Naini berupa isolasi senyawa dari bahan alam kulit batang Dyxoxylum parasiticum. Kajian fitokimia yang dilakukannya menghasilkan 28 terpenoid, termasuk delapan senyawa sesquiterpenoid dan sesquiterpenoid dimer baru serta tujuh senyawa tetranortriterpenoid baru.

Penemuan senyawa baru yang juga dilengkapi aktivitas biologisnya berperan penting dalam pengembangan dunia farmakologi, khususnya pencarian senyawa baru dari tumbuhan endemik Indonesia untuk ragam pengobatan kanker payudara dan kanker serviks.