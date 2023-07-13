ITS Buka Pendaftaran Beasiswa S2 dan S3 untuk Alumni Simak Syarat dan Cara Daftarnya

JAKARTA - Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) membuka pendaftaran beasiswa bagi alumni yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang S2 dan S3. Pendaftaran beasiswa ini telah dibuka dari 22 Mei sampai 14 Juli 2023.

Dilansir dari Instagram @ITs_campus, ada tiga program beasiswa yang dibuka, yaitu Beasiswa Magister (S2), Beasiswa Doktoral (S3), dan Beasiswa PMDSU.Berikut syarat-syarat pendaftarannya:

Beasiswa Magister

1. Beasiswa Fresh Graduate

Beasiswa ini diperuntukkan bagi mahasiwa S1 yang akan lulus atau telah lulus (wisuda ke-126 dan ke-127) dari ITS maksimal 1 tahun dan yang akan diwisuda ke-128 (SKL bisa diganti dengan surat pernyataan)

Persyaratan:

- mempunyai IPK minimal 3.00, TPA minimal 475, TOEFL minimal 475

- Masa studi maksimal 10 semester

- Program S1/D4 harus sebidang dengan S2

- Mendapatkan rekomendasi dari orang yang mengetahui kapasitas akademik/profesional calon pelamar, bisa mantan dosen, pembimbing atau atasan

- Ada proses seleksi di prodi

- Beasiswa ini gratis SPP maksimal 4 semester

- Untuk jalur reguler dan riset kelas tatap muka (bukan PJJ)

2. Beasiswa Penelitian Dosen

Beasiswa ini memberikan benefit berupa biaya SPP dan/atau biaya lain-lain (biaya seminar atau publikasi) yang bersumber dari dana penelitian. Penerima beasiswa ini wajib menghasilkan luaran sebagaimana yang dijanjikan pada skema penelitian yang sedang dilakukan oleh pembimbing.

Persyaratan:

- Sudah mendapatkan persetujuan dari calon dosen pembimbin di ITS

- Sudah mendapatkan surat rekomendasi dari calon pembimbing yang menyatakan bahwa dosen tersebut bersedia mendanai perkuliahan dengan dana penelitian yang beliau miliki

- Terbuka untuk lulusan S1 dari ITS maupun perguruan tinggi lain

- IPK minimal 3,00, TPA minimal 475 dan TOEFL minimal 477

- Memenuhi syarat administrasi dan syarat akademik, sebagaimana yang tertera pada laman admisi pascasarjana ITS di www.its.ac.id/admission/pascasarjana.