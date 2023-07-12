Latar Belakang Pendidikan Muhaimin Iskandar

JAKARTA - Latar belakang pendidikan Muhaimin Iskandar menarik untuk dibahas. Sosok politikus yang kerap disapa Cak Imin ini bukanlah nama baru dalam dunia politik Tanah Air.

Sebelum menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI, pria berusia 56 tahun ini pernah memangku jabatan sebagai pengurus partai hingga menduduki posisi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia di bawah era kepemimpinan SBY.

Dengan pencapaian tersebut, menarik untuk melihat latar belakang pendidikan Muhaimin Iskandar.

Dilansir dari laman dpr.go.id, Rabu (12/7/2023), politikus yang lahir di Jombang pada 24 September 1966 ini diketahui pernah mengenyam pendidikan sekolah dasar di Mamba’ul Maarif Denanyar Jombang. Ia kemudian lulus pada 1979.

Setelah itu, Cak Imin melanjutkan pendidikan menengahnya di Madrasah Tsanawiyah Negeri di Jombang dan lulus pada 1982. Kemudian, Ketua Umum PKB ini hijrah ke Yogyakarta untuk mengenyam pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Yogyakarta.