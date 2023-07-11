Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Yuk Mengenal Pengertian MPLS, Tujuan, Kegiatan dan Larangannya

Raniah Tamarisha , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |15:50 WIB
<i>Yuk</i> Mengenal Pengertian MPLS, Tujuan, Kegiatan dan Larangannya
Ilustrasi MPLS (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Saat tahun ajaran baru dimulai biasanya siswa baru wajib mengikuti kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). MPLS merupakan kegiatan untuk mengenal lingkungan sekolah bagi siswa yang baru masuk kelas 1 SD/SMP/SMA/SMK/Sederajat.

Pengertian MPLS

MPLS juga dikenal sebagai Masa Orientasi Siswa (MOS) atau Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MOPD), merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan di sekolah setiap awal tahun ajaran guna menyambut kedatangan para peserta didik baru.

Masa orientasi ini dilakukan hampir seluruh sekolah baik sekolah negeri maupun swasta. Pada tingkat perguruan tinggi, kegiatan ini dikenal dengan Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus (Ospek).

MPLS dijadikan sebagai wadah untuk melatih ketahanan mental, kedisiplinan, dan mempererat hubungan kekeluargaan antar siswa. MPLS jutga digunakan sebagai sarana memperkenalkan siswa terhadap lingkungan sekolah yang baru. Baik perkenalan dengan sesama siswa baru, senior, guru, karyawan, serta berbagai macam kegiatan yang ada dan rutin dilaksanakan oleh sekolah.

Tujuan MPLS

Mengacu pada Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 18 tahun 2016, tujuan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah adalah:

1. Membantu siswa/i mengenali potensi dirinya.

2. Membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya.

3. Mengenalkan siswa mengenai aspek keamanan, fasilitas umum, dan sarana prasarana yang ada di sekolah.

4. Menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai siswa baru.

5. Mengembangkan interaksi positif antarsiswa dan warga sekolah lainnya.

6. Menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati keanekaragaman dan persatuan, kedisplinan, hidup bersih dan sehat untuk mewujudkan siswa yang memiliki nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong.

Halaman:
1 2 3
