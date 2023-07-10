Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

UI Jalankan Kolaborasi Riset dengan UNED Spanyol Cegah Ekstremisme di Berbagai Negara

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |20:12 WIB
UI Jalankan Kolaborasi Riset dengan UNED Spanyol Cegah Ekstremisme di Berbagai Negara
A
A
A

DEPOK - Laboratorium Psikologi Politik, Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia (UI) jalin kerja sama riset dengan National University of Distance Education atau yang dikenal dengan nama Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Spanyol.

Kerja sama kedua institusi ini bertujuan untuk meningkatkan dampak atau pengaruh riset melalui studi lintas negara dan kolaborasi antar-universitas dan peneliti, terutama yang terkait dengan topik ekstremisme kekerasan.

Kolaborasi riset yang didanai oleh Hibah European Research Council (ERC) Advanced Grant MULTIPREV ini akan menjawab tiga isu utama dalam riset ekstremisme kekerasan.

Pertama, isu teoritis, yaitu belum adanya konsensus karakteristik dan penyebab. Kedua, isu empiris, karena akses yang terbatas pada data populasi. Terakhir, isu metodologis yang mencakup desain penelitian yang tidak memungkinkan menguji sebab-akibat, tidak ada studi perbandingan, serta terlalu bergantung pada data kualitatif.

Dekan Fakultas Psikologi UI, Dr. Bagus Takwin, M.Hum., Psikolog, menyebut bahwa proyek kolaborasi riset ERC Advanced Grant MUTIPREV ini akan melibatkan lima negara, yaitu Indonesia, Spanyol, Sri Lanka, Kolombia, dan Phillipines. Ia mengungkapkan,

Halaman:
1 2
