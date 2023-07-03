Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Dubes RI Heri Akhmadi Terima Penghargaan Ganesa Wirya Jasa Utama dari ITB

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |15:15 WIB
Dubes RI Heri Akhmadi Terima Penghargaan Ganesa Wirya Jasa Utama dari ITB
Foto: Panitia Sidang Terbuka ITB Peringatan 103 Tahun PTTI.
TOKYO - Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Jepang, Heri Akhmadi menerima penghargaan Ganesa Wirya Jasa Utama dari Institut Teknologi Bandung (ITB).

Penghargaan itu diterima oleh Gempur Adi Pambrasto, putra sulung Dubes Heri yang mewakili sang ayah, dari Rektor ITB Prof. Reini Wirahadikusumah. Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara Sidang Terbuka ITB Peringatan 103 Tahun Pendidikan Tinggi Teknik di Indonesia (PTTI) di Aula Barat ITB pada Senin, (3/7/2023).

Dubes Heri memastikan bahwa penghargaan ini pemacu untuk terus memperkuat kerja sama bidang pendidikan dan penelitian, khususnya Indonesia dan Jepang.

“Alhamdulillah, terima kasih atas penghargaan Ganesa Wirya Jasa Utama dari ITB ini. Ini bentuk apresiasi tidak hanya bagi saya, tapi juga untuk kinerja diplomasi Indonesia di Jepang dalam menjalin kerja sama erat dengan pemangku kepentingan terkait pendidikan dan penelitian di Jepang. Ini pemacu bagi saya dan KBRI Tokyo untuk terus memperkuat kerja sama bidang pendidikan dan penelitian, khususnya Indonesia dan Jepang,” tegas Dubes Heri sebagaimana dikutip dari keterangan pers KBRI Tokyo, Senin.

Pada periode ini, ITB memberikan penghargaan kepada 15 tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, alumni ITB, serta organisasi yang telah menunjukkan prestasi dan berkontribusi secara nyata terhadap pembangunan bangsa pada umumnya dan pengembangan ITB pada khususnya.

Halaman:
1 2
