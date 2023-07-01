Jadi Ketum, Darmawan Junaidi Ingin IKA Unsri Berkontribusi bagi Pendidikan dan Pengajaran

JAKARTA - Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Sriwijaya (Unsri) menggelar kegiatan Golf Partnership Day 2023 di Pondok Indah Golf, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Sabtu (1/7/2023) ini. Melalui kegiatan tersebut, Ketua Umum Ika Unsri saat ini, Darmawan Junaidi ingin membawa IKA Unsir berkontribusi bagi pendidikan dan pengajaran.

Ketua Dewan Pakar IKA Unsir, Agung Firman Sampurna mengatakan, dia mewakili Ketua Umum IKA Unsri, Darmawan Junaidi hadir dalam kegiatan tersebut lantaran Darmawan tebgah berada di Hongkong mewakili Menteri BUMN guna kegiatan strategis BUMN. Adapun kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bagian tak terpisahkan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan yang akan IKA Unsri laksanakan ke depannya.

"Jadi, harus dipahami IKA UNSRI telah berhasil menjadi wadah bagi para Alumni Unsri untuk berkiprah selama kurang lebih 4-6 tahun, itu yang kita lakukan," ujarnya di lokasi, Sabtu (1/7/2023).

"Nah, di zaman pak Darmawan Junaidi sebagai Ketua Umum, beliau ingin naik 1 tingkat lagi, jadi bukan hanya sebagai wadah untuk berkiprah, tapi juga dijadikan sebagai sarana tuk berkontribusi bagi almamater dalam kegiatan-kegiatan pendidikan dan pengajaran," tuturnya.

Menurutnya, melalui kegiatan yang digelar di Pondom Indah Golf tersebut, bakal digalang charity atau amal sedemikian rupa, yang mana sebagain besar kegiatannya akan disampaikan sebagai bagian dari upaya IKA Unsri untuk berkontribusi dalam kegiatan beasiswa. Adapun kegiatan saat ini merupakan pembuka dari sekian kegiatan yang akan dilakukan IKA Unsri nanti yang akan diselenggarakan oleh pengurus IKA Unsri Periode 2023-2027.

"Kita harapkan melalui kegiatan ini bukan hanya wadah silaturahmi, tapi juga kegiatan ini bisa berkonstribusi dengan almamater kita, dimana almamater kita adalah lembaga yang dalam hal ini menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran peningkatan kapasitas dan temen-teman di IKA Unsri sekarang punya komitmen secara nyata bukan hanya kumpul-kumpul, tapi juga memberikan kontribusi nyata melalui kegiatan ini," katanya.

Adapun Pondok Indah Golf menjadi saksi dari kebersamaan dan semangat silaturahmi yang menghangat antara alumni Universitas Sriwijaya dan mitra bisnisnya dalam acara bergengsi Ika Unsri Golf Partnership Day 2023. Sebanyak 144 golfer, terdiri dari anggota Ika Unsri, golfer mitra sponsor, serta tamu undangan, berkumpul untuk menjalin hubungan yang erat dan memperkuat kemitraan dalam wadah Ika Unsri.