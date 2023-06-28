Deretan PTS yang Masih Buka Jalur Mandiri Pakai Nilai UTBK

JAKARTA – Deretan PTS yang masih buka jalur mandiri pakai nilai UTBK akan dibahas lengkap dalam artikel ini. Beberapa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) saat ini masih membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa dengan menggunakan nilai UTBK SNBT.

Bagi kalian yang kemarin gagal mengikuti ujian UTBK SNBT, kalian bisa mencoba mendaftar di beberapa kampus swasta berikut.

1. Universitas Katolik Parahyangan, Bandung

Calon mahasiswa bisa memilih sampai 3 pilihan program studi. Kecuali, Program Studi Manajemen, Ilmu Hukum, Ilmu Hubungan Internasional, dan Arsitektur tidak dapat dijadikan pilihan ketiga.

Berikut Jadwal Seleksi

Pendaftaran peserta Seleksi Khusus - UTBK melalui website: 20 Juni 2023 - 16 Juli 2023 (maksimal Pkl. 23.59 WIB)

Pembayaran biaya pendaftaran Seleksi Khusus - UTBK di Bank (paling lambat pukul 16.00 WIB): 20 Juni 2023-17 Juli 2023

Upload berkas Pendaftaran dan Cetak Kartu Tanda Peserta (paling lambat Pukul 23.59 WIB): 20 Juni-17 Juli 2023

Ujian Saringan Masuk (untuk yang mengambil program studi Arsitektur dan Studi Humanitas (mulai pukul 13.00 WIB): 18 Juli 2023

Pengumuman hasil Seleksi Khusus - UTBK Mulai pukul 18.00 WIB: 21 Juli 2023

Pelunasan Biaya Studi bagi yang lolos Seleksi Khusus - UTBK (paling lambat pukul 16.00 WIB): 24 Juli-24 Agustus 2023

Daftar Ulang calon mahasiswa baru angkatan 2023 (online): 24 Juli-25 Agustus 2023

SIAP: 5 - 7 September 2023

Awal Perkuliahan: 11 September 2023.

Untuk informasi lebih lanjut, cek pada situs resmi unpar.