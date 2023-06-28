Mengenal Sejarah Museum Fatahillah

JAKARTA- Mengenal sejarah Museum Fatahillah menarik untuk diulas. Museum Fatahillah, dinamakan demikian karena terletak di Jalan Taman Fatahillah Nomor 2, Jakarta. Museum Fatahillah, sebelum diresmikan sebagai museum pada 30 Maret 1974, dulunya merupakan Gedung Balai Kota (Stadhuis).

Dengan gaya barok klasik, museum ini menyuguhkan arsitektur khas yang menambah suasana penjelajahan semakin lekat. Museum Fatahillah terdiri dari tiga lantai yang dilengkapi penunjuk mata angin di bagian puncaknya.

Menyimpan 25.000 benda koleksi, menjadikan Museum Fatahillah salah satu pilihan untuk berwisata edukatif.

Mengenal sejarah Museum Fatahillah menyimpan benda-benda peninggalan zaman prasejarah. Ada pula lukisan yang menggambarkan kehidupan di era tersebut. Lalu ada situs pusaka dari masa Kerajaan Tarumanegara serta miniatur Raja Kerajaan Tarumanegara.

Selain itu ada Patung Hermes yang bernilai artistik tinggi. Dari sana, Anda akan menemui Meriam Sijagur yang berada di antara kantor museum.