Cara Daftar Beasiswa APERTI BUMN 2023, Kuliah Gratis hingga Lulus

JAKARTA - Bagi siswa dan siswi lulusan tahun 2022 dan 2023 yang berminat mendapatkan beasiswa di kampus milik BUMN, kini kesempatan terbuka lebar lewat beasiswa Aliansi Perguruan Tinggi Badan Badan Usaha Milik Negara (APERTI BUMN).

Beasiswa ini disediakan bagi peserta yang berminat untuk menempuh Pendidikan Strata 1 atau Diploma di salah satu dari 8 Perguruan Tinggi di bawah APERTI BUMN.

BACA JUGA:

Kedelapan perguruan tinggi itu adalah Institut Teknologi PLN (IT PLN), Institut Teknologi Telkom Purwokerto (ITTP), Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI), Institut Teknologi Telkom Surabaya (ITTS), Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI), Universitas Pertamina (UPER), Telkom University (TEL-U), dan Politeknik Semen Indonesia (UISI).

Mengutip laman ULBI, keunggulan beasiswa Aperti BUMN ini, peserta yang lolos seleksi mendapatkan beasiswa penuh hingga lulus. Syarat dan ketentuan mengikuti peraturan di masing-masing perguruan tinggi.

BACA JUGA:

Persyaratan Beasiswa APERTI-BUMN

1. Siswa SMA/SMK/MA sederajat lulusan tahun 2022 dan tahun 2023.

2. Melampirkan nilai raport semester 1 sampai 5.

2. Melampirkan sertifikat prestasi akademik atau non-akademik (optional) yang diraih selama di bangku SMA/SMK/MA sederajat.

4. Mengunggah berkas pendaftaran secara online pada website ULBI

5. Peserta hanya boleh memilih 1 tujuan perguruan tinggi (misal: Hanya memilih ULBI)

6. Pastikan EMAIL dan Nomor Telepon/WhastApp Anda AKTIF

7. Beasiswa APERTI BUMN hanya utk REGULER, bukan untuk kelas karyawan, kelas ekstensi/Alih Jenjang, atapun Program RPL.