Kuliah Gratis Bukan Lagi Impian, Ini Daftar Beasiswa yang Dibuka Pemerintah

JAKARTA – Siapa yang tidak suka dengan segala sesuatu yang berbau gratis. Apalagi jika itu menyangkut pendidikan seperti kuliah gratis.

Seperti diketahui, dunia kampus memiliki banyak pernak-pernik keuangannya. Mulai dari uang pendaftaran, uang kuliah tunggal (UKT) yang dibayarkan setiap semester, serta dana pembangunan pendidikan atau uang pangkal.

Beranjak dari ini, pemerintah membuka sejumlah program beasiswa agar setiap pelajar Indonesia bisa melanjukan ke jenjang kuliah.

Berikut daftar beasiswa yang bisa mewujukan impian kuliah gratis:

Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB)

Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB) adalah beasiswa yang merupakan hasil kerja sama Kementerian Agama dan LPDP Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Dikutip dari laman beasiswa.kemenag.go.id, program ini ditujukan bagi masyarakat Indonesia yang ingin meningkatkan karir, pengalaman, dan jaringan di lingkungan kampus baik di dalam maupun di luar negeri.