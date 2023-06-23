Kabar Baik! Beasiswa Indonesia Bangkit Kemenag Diperpanjang Hingga 10 Juli 2023

JAKARTA - Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) resmi memperpanjang pendaftaran program Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB) 2023 dari Kementerian Agama (Kemenag) hingga 10 Juli 2023 mendatang.

Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Ahmad Zainul Hamdi mengatakan, perpanjangan pendaftaran ini dikarenakan tingginya animo masyarakat saat mendaftar beasiswa tersebut.

“Sehubungan dengan dibukanya Beasiswa Indonesia Bangkit 2023 sejak 5 Juni lalu, melalui pengumuman ini terdapat perpanjangan masa pendaftaran Beasiswa Indonesia Bangkit 2023. Hal ini dikarenakan tingginya animo dan antusiasme pendaftar Beasiswa Indonesia Bangkit,” ujar Zainul dalam keterangannya, Jumat (23/6/2023).

Perpanjangan masa pendaftaran BIB 2023 ini, lanjut Zainul, berlaku untuk Program Beasiswa Gelar (degree program) dan Program Beasiswa Non Gelar (non degree program), berikut di antaranya:

1. Program Beasiswa Gelar diperpanjang hingga 10 Juli 2023

Program Beasiswa Gelar adalah program beasiswa pendidikan untuk mendapatkan gelar akademik pada jenjang S1 (Sarjana), S2 (Magister), dan S3 (Doktor) pada perguruan tinggi di dalam negeri atau di luar negeri.

2. Program Beasiswa Non Gelar diperpanjang hingga 5 Juli 2023

Program Beasiswa Non Gelar MORA Overseas Student Mobility Awards (MOSMA) merupakan salah satu program implementasi Kurikulum Merdeka dalam bentuk program mobilitas fisik yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar di perguruan tinggi luar negeri. Program ini berlangsung selama 1 semester dengan durasi maksimal 6 bulan.