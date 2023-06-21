Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Catat! Pendaftaran Beasiswa Chevening Akan Dibuka pada Agustus 2023

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |07:00 WIB
Catat! Pendaftaran Beasiswa Chevening Akan Dibuka pada Agustus 2023
Ilustrasi (Foto: Istimewa/Okezone)
JAKARTA - Pendaftaran Beasiswa Chevening pada 2024 untuk pelajar Indonesia yang ingin melanjutkan kuliahnya ke Inggris Raya akan dibuka pada Agustus hingga 1 November 2023 mendatang.

Mahasiswa penerima beasiswa ini mencakup dana pendidikan penuh, uang saku per bulan, ongkos Indonesia-Inggris Raya PP, tunjangan kedatangan, tunjangan kepulangan, dana aplikasi visa, dan dana hibah perjalanan ke kegiatan-kegiatan Chevening di UK.

Ingat penggunaan jasa berbayar untuk mendaftar beasiswa Chevening tidak diperbolehkan.

Selain itu, para pendaftar beasiswa ini disarankan untuk meriset prodi magister berdurasi satu tahun yang ditawarkan dan diminati dengan pengalaman kerja yang tercantum dalam ketentuan beasiswa.

Berikut sejumlah persyaratan bagi WNI pendaftar Beasiswa Chevening:

1. Warga negara Indonesia

2. Kembali ke Tanah Air minimal 2 tahun setelah penerimaan beasiswa berakhir

3. Sudah menyelesaikan komponen pendidikan tinggi sebelumnya sehingga dapat mendaftar program pascasarjana di perguruan tinggi Inggris Raya

4. Memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun atau setara 2.800 jam

Halaman:
1 2
