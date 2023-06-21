Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Lulus SNBT, Calon Mahasiswa Fakultas Kedokteran Unila Bertekad Wisuda Tepat Waktu

Ira Widyanti , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |10:44 WIB
Lulus SNBT, Calon Mahasiswa Fakultas Kedokteran Unila Bertekad Wisuda Tepat Waktu
Gedung Unila. (Foto: Ira Widya)
A
A
A

LAMPUNG - Rasa haru dan syukur tengah dirasakan Nazwa Hanifa Qotrunnada. Pasalnya, Nazwa menjadi salah satu dari ribuan calon mahasiswa yang dinyatakan lulus di Universitas Lampung (Unila) dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2023.

Alumni SMA Al Kautsar tersebut dinyatakan diterima sebagai calon mahasiswa program studi Pendidikan Dokter di Fakultas Kedokteran (FK) Unila.

"Alhamdulillah saya keterima di pilihan pertama saya FK Unila. Kalo pilihan kedua saya Farmasi Universitas Soedirman," ujar Nazwa kepada MNC Portal, Selasa (20/6/2023).

 BACA JUGA:

Nazwa menuturkan, dia mengetahui bahwa dirinya diterima sebagai calon mahasiswa kedokteran tersebut usai melihat pengumuman di laman https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/. 

Menurut putri pasangan Muslim Pranata dan Anita Setiawati ini, menjadi dokter adalah cita-citanya sejak lama. Sehingga dia merasa sangat bersyukur dapat diterima di FK Unila. 

Remaja kelahiran 21 Agustus 2005 ini mengungkapkan, pada Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) lalu dia juga sempat mendaftar di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (Unair), namun gagal.

"Bulan Maret kemarin sempat daftar FK Unair, tapi gagal. Alhamdulillah coba daftar Unila diterima," ungkapnya.

Nazwa berharap dapat menyelesaikan pendidikan di FK Unila tepat waktu dan dapat mengabdikan diri dengan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Sementara pendaftar SNBT lainnya, Rahmat Gufron mengaku kecewa lantaran tidak diterima sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi Unila jalur SNBT tahun 2023.

Namun tak mau berputus asa, Rahmat mengaku akan kembali mendaftarkan diri melalui jalur jalur mandiri yang pelaksanaan tesnya akan digelar pada Juli 2023 mendatang.

"Kecewa sih, tapi mau coba lagi jalur mandiri bulan depan," tuturnya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/65/3129862/snbt_2025-LY0A_large.jpeg
Bocoran Soal SNBT 2025? Yuk Coba Tryout Gratis Hanya di Okezone!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/65/3123895/utbk-O3p7_large.jpg
Soal UTBK SNBT 2025 Terdiri dari Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/65/3124602/ptn-kiI4_large.jpg
Daftar PTN Favorit dengan Nilai Tertinggi di UTBK SNBT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/65/3124557/snbt-Aw04_large.jpeg
Pendaftaran SNBT 2025 Sampai Kapan? Ini Jadwal Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/16/624/3122922/utbk-jbcn_large.jpg
Ini 5 Kriteria Peserta yang Boleh Daftar UTBK SNBT 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/12/65/3121814/jurusan-VrE8_large.jpg
7 Jurusan Teknik yang Punya Prospek Kerja Menjanjikan, Bisa Dijadikan Referensi Daftar UTBK SNBT 2025
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement