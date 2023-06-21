Lulus SNBT, Calon Mahasiswa Fakultas Kedokteran Unila Bertekad Wisuda Tepat Waktu

LAMPUNG - Rasa haru dan syukur tengah dirasakan Nazwa Hanifa Qotrunnada. Pasalnya, Nazwa menjadi salah satu dari ribuan calon mahasiswa yang dinyatakan lulus di Universitas Lampung (Unila) dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2023.

Alumni SMA Al Kautsar tersebut dinyatakan diterima sebagai calon mahasiswa program studi Pendidikan Dokter di Fakultas Kedokteran (FK) Unila.

"Alhamdulillah saya keterima di pilihan pertama saya FK Unila. Kalo pilihan kedua saya Farmasi Universitas Soedirman," ujar Nazwa kepada MNC Portal, Selasa (20/6/2023).

Nazwa menuturkan, dia mengetahui bahwa dirinya diterima sebagai calon mahasiswa kedokteran tersebut usai melihat pengumuman di laman https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/.

Menurut putri pasangan Muslim Pranata dan Anita Setiawati ini, menjadi dokter adalah cita-citanya sejak lama. Sehingga dia merasa sangat bersyukur dapat diterima di FK Unila.

Remaja kelahiran 21 Agustus 2005 ini mengungkapkan, pada Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) lalu dia juga sempat mendaftar di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (Unair), namun gagal.

"Bulan Maret kemarin sempat daftar FK Unair, tapi gagal. Alhamdulillah coba daftar Unila diterima," ungkapnya.

Nazwa berharap dapat menyelesaikan pendidikan di FK Unila tepat waktu dan dapat mengabdikan diri dengan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Sementara pendaftar SNBT lainnya, Rahmat Gufron mengaku kecewa lantaran tidak diterima sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi Unila jalur SNBT tahun 2023.

Namun tak mau berputus asa, Rahmat mengaku akan kembali mendaftarkan diri melalui jalur jalur mandiri yang pelaksanaan tesnya akan digelar pada Juli 2023 mendatang.

"Kecewa sih, tapi mau coba lagi jalur mandiri bulan depan," tuturnya.