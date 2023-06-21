Biaya Kuliah Jalur Mandiri Jurusan Kedokteran di UNILA 2023

JAKARTA - Biaya kuliah jalur mandiri jurusan kedokteran di Unila 2023 menarik untuk diulas. Fakultas kedokteran selalu menjadi primadona di setiap penerimaan mahasiswa baru, baik melalui jalur umum, hingga ujian mandiri.

Padahal, biaya kuliah di fakultas kedokteran tidaklah murah. Bahkan, mahasiswa harus merogoh kocek hingga puluhan juta rupiah untuk bisa lulus di fakultas tersebut.

Berikut biaya kuliah jalur mandiri jurusan kedokteran di Unila 2023 dilansir dari berbagai sumber:

Fakultas Kedokteran

SPI: Rp 40 – 250 juta

UKT terendah: Rp 7,5 juta

UKT tertinggi: Rp 17,55 juta.