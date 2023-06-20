Cara Melihat dan Menghitung Nilai UTBK 2023

JAKARTA - Materi Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2023 terdiri dari dua komponen, yaitu Tes Potensi Skolastik (TPS) dan Tes Literasi dengan alokasi waktu pengerjaan 195 menit.

Dalam TPS terdiri dari Kemampuan Penalaran Umum, Pengetahuan dan Pemahaman Umum, Kemampuan Memahami Bacaan dan Menulis, dan Pengetahuan Kuantitatif.

Sementara Tes Literasi terdiri dari Literasi dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris serta Penalaran Matematika

Mengutip Pijar Belajar, menghitung nilai rata-rata skor UTBK bisa dilakukan dengan cara membagi jumlah skor dengan jumlah komponen jenis soal. Rumusnya sebagai berikut:

Nilai TPS = Nilai dari 4 komponen jenis soal (PU, PPU, KMBM, PK) dibagi 4.