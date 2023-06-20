Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Cara Melihat dan Menghitung Nilai UTBK 2023

Faisal Haris , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |15:40 WIB
Cara Melihat dan Menghitung Nilai UTBK 2023
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
JAKARTA - Materi Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2023 terdiri dari dua komponen, yaitu Tes Potensi Skolastik (TPS) dan Tes Literasi dengan alokasi waktu pengerjaan 195 menit.

Dalam TPS terdiri dari Kemampuan Penalaran Umum, Pengetahuan dan Pemahaman Umum, Kemampuan Memahami Bacaan dan Menulis, dan Pengetahuan Kuantitatif.

Sementara Tes Literasi terdiri dari Literasi dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris serta Penalaran Matematika

Mengutip Pijar Belajar, menghitung nilai rata-rata skor UTBK bisa dilakukan dengan cara membagi jumlah skor dengan jumlah komponen jenis soal. Rumusnya sebagai berikut:

Nilai TPS = Nilai dari 4 komponen jenis soal (PU, PPU, KMBM, PK) dibagi 4.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/65/3129862/snbt_2025-LY0A_large.jpeg
Bocoran Soal SNBT 2025? Yuk Coba Tryout Gratis Hanya di Okezone!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/65/3123895/utbk-O3p7_large.jpg
Soal UTBK SNBT 2025 Terdiri dari Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/65/3124602/ptn-kiI4_large.jpg
Daftar PTN Favorit dengan Nilai Tertinggi di UTBK SNBT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/65/3124557/snbt-Aw04_large.jpeg
Pendaftaran SNBT 2025 Sampai Kapan? Ini Jadwal Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/16/624/3122922/utbk-jbcn_large.jpg
Ini 5 Kriteria Peserta yang Boleh Daftar UTBK SNBT 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/12/65/3121814/jurusan-VrE8_large.jpg
7 Jurusan Teknik yang Punya Prospek Kerja Menjanjikan, Bisa Dijadikan Referensi Daftar UTBK SNBT 2025
