20 PTN yang Paling Banyak Diserbu Pendaftar SNBT 2023

JAKARTA - Hasil Seleksi Nasional Berdasarkan Tes atau SNBT 2023 siap diumumkan siang ini pukul 15.00 WIB. Dari data SNBT tersebut terungkap terdapat 20 perguruan tinggi negeri (PTN) yang paling banyak diserbu oleh siswa kelas XII.

Ketua Umum Tim Penanggung Jawab SNPMB 2023 Prof Dr Ir Mochammad Ashari mengungkapkan, tiga besar kampus yang paling banyak diminati adalah Universitas Brawijaya, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Indonesia.

"Selanjutnya ada Universitas Sebelas Maret dan Universitas Diponegoro," ujarnya, saat konferensi press pengumuman hasil SNPMB, di Gedung Kemenristek Dikti, Jakarta, Selasa (20/6/2023).

Sekadar diketahui, pada pendaftar SBMPTN 2023 tercatat sebanyak 800.852 peserta. Namun tahun ini, pendaftar 803.852. Dari jumlah tersebut terjadi kenaikan sebesar 3.000 peserta atau setara dengan 0,4%.

BACA JUGA:

Sementara jumlah daya tampung tahun lalu sebanyak 209.811 dan tahun ini sebanyak 259.635. Jumlah ini naik 49.824 atau setara 23,8%.

Adapun rinciannya adalah :

Universitas/Institut : 75 perguruan tinggi.

Politeknik : 43 perguruan tinggi.

PTKIN : 18 perguruan tinggi.

Total : 136 perguruan tinggi.

Berikut ini daftar selengkapnya :

1. Universitas Brawijaya

2. Universitas Gadjah Mada

3. Universitas Indonesia

4. Universitas Sebelas Maret

5. Universitas Diponegoro

6. Universitas Pendidikan Indonesia

7. Universitas Padjajaran

8. Universitas Negeri Jakarta

9. Universitas Sumatera Utara

10. Universitas Negeri Surabaya