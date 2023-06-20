Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Biaya Kuliah Jalur Mandiri Jurusan Kedokteran di UGM dan UNAIR 2023

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |18:37 WIB
Biaya Kuliah Jalur Mandiri Jurusan Kedokteran di UGM dan UNAIR 2023
Ilustrasi (Foto: Shutterstock)
JAKARTA- Biaya kuliah jalur mandiri jurusan Kedokteran di UGM dan UNAIR 2023 menjadi salah satu kampus dengan ramai peminat.

Untuk masuk jurusan Kedokteran di UGM maupun UNAIR, calon mahasiswa baru bisa mengikuti jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) atau Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT). Selain itu, calon mahasiswa juga bisa mengikuti jalur mandiri.

Jika, masuk jurusan Kedokteran melalui jalur mandiri biasanya akan dikenakan biaya yang lebih mahal daripada jalur lainnya. Berikut biaya kuliah jalur mandiri jurusan Kedokteran di UGM dan UNAIR 2023.

-Kuliah jalur mandiri jurusan Kedokteran di UGM

Dilansir dari website resminya, kampus ini memiliki dua UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang berbeda, yakni UKT Pendidikan Unggul UGM dan UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi UGM.

Halaman:
1 2 3
