HOME EDUKASI KAMPUS

Kemampuan Tersembunyi Putri Ariani Ungkap Nada Bicara Menteri Nadiem di C Mayor

Widi Agustian , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |10:52 WIB
Kemampuan Tersembunyi Putri Ariani Ungkap Nada Bicara Menteri Nadiem di C Mayor
Menteri Nadiem saat bertemu Putri Ariani. (Foto: Ant)
A
A
A

 

JAKARTA - Putri Ariani telah bertemu tokoh-tokoh nasional, termasuk dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim.

Nadiem dan Putri sempat bertemu secara langsung di Kantor Kementerian Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Jakarta, pada Jumat 9 Juni 2023.

 BACA JUGA:

Bahkan, Menteri Nadiem menyatakan akan mendukung keinginan Putri untuk kuliah di The Julliard School, kampus yang menjadi impian Putri.

Saat bertemu dengan Menteri Nadiem, Putri mengaku memiliki kelebihan pitch perfect yakni dapat mengidentifikasi not musik dengan sempurna hanya dengan mendengar. Bahkan dirinya bisa menentukan bahwa nada bicara Nadiem berada di C mayor.

 BACA JUGA:

Putri mengatakan sangat terbantu dengan pembelajaran sekolah yang membebaskannya dalam memilih sarana belajar yaitu memakai teknologi seperti handphone dan laptop kemudian dibantu screen reader.

Reni Alfianty, Ibunda Putri, juga menceritakan pembelajaran yang memerdekakan bagi Putri di sekolah yaitu kesuksesan anaknya hingga masuk ke semifinal di ajang bakat internasional ini ternyata dikonversi pihak sekolah sebagai Praktik Kerja Lapangan (PKL).

“Jadi waktu di acara (AGT) itu, Putri bawa name tag sekolahnya dan minta difoto. Saya bilang kenapa?”. Ternyata untuk bukti PKL,” kata Reni, dilansir dari Antara.

Sementara ayah Putri, Ismawan Kurnianto, bercerita tentang peran orang tua untuk memaksimalkan talenta anaknya yang sejak kecil sudah diberikan kebebasan untuk memilih dan ternyata Putri ingin menjadi diva dunia seperti Whitney Houston.

“Kami minta dia yang memilih dan yakin dengan pilihannya karena kalau dia tidak yakin dengan dirinya sendiri, Saya khawatir Putri di tengah-tengah jalan menyesal,” jelas Ismawan.

Halaman:
1 2
