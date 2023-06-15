Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Ini Perbedaan Antara Gajah Sumatera dan Gajah Afrika

Cita Zenitha , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |12:52 WIB
Ini Perbedaan Antara Gajah Sumatera dan Gajah Afrika
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA- Ini perbedaan antara gajah Sumatera dan gajah Afrika yang tidak banyak banyak orang tahu. Hewan mamalia bertubuh besar ini banyak tersebar di wilayah Asia dan Afrika.

Kedua spesies gajah ini juga sudah mendapat pengakuan dunia serta banyak ditemukan habitat aslinya seperti hutan, savana, rawa bahkan gurun. Meski gajah dapat hidup di banyak tempat, mereka lebih menyukai habitatnya yang dekat dengan air.

Salah satu gajah Asia yang paling populer adalah gajah Sumatera. Walau terlihat mirip, gajah Sumatera dan gajah Afrika memiliki banyak perbedaan.

Melansir World Wildlife pada, perbedaan antara gajah Sumatera dan gajah Afrika terlihat dari bentuk telinganya. Gajah Sumatera memiliki bentuk telinga lebih kecil, sementara telinga gajah afrika lebih lebar seperti kipas.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186617//pemerintah-oKD8_large.jpg
Menhut: Perlindungan Tesso Nilo Bukan Hanya Tugas Pemerintah, tapi Bersama!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186612//pemerintah-6f2N_large.jpg
Pemerintah Pastikan Habitat Gajah Tak Terganggu saat Restorasi Taman Nasional Tesso Nilo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181633//pemerintah-P9dQ_large.jpg
Tegas! Negara Tak Akan Beri Toleransi Perusak Hutan Seblat Tempat Habitat Gajah Liar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/406/3141509//menilik_diah_bayi_gajah_sumatera_yang_lahir_di_hari_kartini-8QEX_large.jpg
Menilik Diah, Bayi Gajah Sumatera yang Lahir di Hari Kartini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/628/3137360//hewan_langka-it0T_large.jpg
KUIS: Siapa Aku? Hewan Langka Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/26/510/3134045//penyeludupan_hewan_langka-257f_large.jpg
Bawa 6 Ular Piton Albino dan 8 Biawak, WNA Ditangkap di Bandara YIA
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement