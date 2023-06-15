Ini Perbedaan Antara Gajah Sumatera dan Gajah Afrika

JAKARTA- Ini perbedaan antara gajah Sumatera dan gajah Afrika yang tidak banyak banyak orang tahu. Hewan mamalia bertubuh besar ini banyak tersebar di wilayah Asia dan Afrika.

Kedua spesies gajah ini juga sudah mendapat pengakuan dunia serta banyak ditemukan habitat aslinya seperti hutan, savana, rawa bahkan gurun. Meski gajah dapat hidup di banyak tempat, mereka lebih menyukai habitatnya yang dekat dengan air.

Salah satu gajah Asia yang paling populer adalah gajah Sumatera. Walau terlihat mirip, gajah Sumatera dan gajah Afrika memiliki banyak perbedaan.

Melansir World Wildlife pada, perbedaan antara gajah Sumatera dan gajah Afrika terlihat dari bentuk telinganya. Gajah Sumatera memiliki bentuk telinga lebih kecil, sementara telinga gajah afrika lebih lebar seperti kipas.