Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Keren! Siswa SD di Gunungkidul Ciptakan Motif Batik yang Berangkat dari Keprihatinan Eksploitasi Laut

Kismaya Wibowo , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |13:58 WIB
Keren! Siswa SD di Gunungkidul Ciptakan Motif Batik yang Berangkat dari Keprihatinan Eksploitasi Laut
Motif batik Umbar Udadi buah karya siswa SD Karangrejek 2 Wonosari/Foto: Kismaya Wibowo
A
A
A

GUNUNGKIDUL - Berawal dari kurikulum muatan lokal, batik di sekolah SD Negeri Karangrejek 2 Wonosari, Gunungkidul, kini menjadi salah satu motif batik asli Gunungkidul.

Motif batik ini dinamai Umbar Udadi, yang merupakan karya siswa kelas IV, V, dan VI SD Negeri Karangrejek 2, Wonosari, Gunungkidul. Karya ini pun dipamerkan dalam acara launching batik Umbar Udadi di sekolah setempat.

 BACA JUGA:

Beragam motif hasil lautan di perairan Gunungkidul tampak khas dalam motif batik tersebut.

Ide membuat batik di sekolah berawal dari penerapan kurikulum muatan lokal batik di sekolah yang berada di Jalan Baron tersebut. Para guru membuat sebuah ide pembuatan motif, kemudian para siswa diajarkan materi membatik hingga praktik membuat motif batik.

 BACA JUGA:

Batik Umbar Udadi bermakna lautan bebas. Di dalam motifnya, batik ini menggambarkan Kabupaten Gunungkidul yang memiliki garis pantai yang panjang. Motif batik Umbar Udadi juga dapat diartikan sebagai simbol menjaga kelestarian alam.

Guru seni rupa SDN Karangrejek 2 Wonosari, Sugeng Riyadi mengatakan, pengambilan ide motif batik Umbar Udadi ini tidak lepas dari keprihatinan adanya eksploitasi alam, khususnya menyangkut sumber daya hayati secara berlebihan.

"Oleh sebab itu, melalui kegiatan membatik dengan melibatkan para siswa dapat memberikan edukasi tentang arti menjaga kelestarian alam khususnya laut Gunungkidul. Ini nyambung dengan isu penangkapan benur yang ramai beberapa waktu lalu," katanya, Rabu (14/6/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089485/tanggal-27-november-apakah-anak-sekolah-libur-saat-pilkada-2024-9l2Vg7c2e5.jpg
Tanggal 27 November Apakah Anak Sekolah Libur saat Pilkada 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089263/kisah-anak-ajaib-yang-ditawari-jadi-bos-perusahaan-it-belajar-coding-sejak-balita-pxvOIOLMDl.jpg
Kisah Anak Ajaib yang Ditawari Jadi Bos Perusahaan IT, Belajar Coding sejak Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089239/hari-guru-nasional-25-november-2024-ini-sejarahnya-F0c823J1QQ.jpg
Hari Guru Nasional 25 November 2024, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089074/kisah-fatimah-raisah-remaja-14-tahun-produktif-dengan-merajut-lawan-ketergantungan-gadget-RbpWmXt2NH.jfif
Kisah Fatimah Raisah: Remaja 14 Tahun Produktif dengan Merajut, Lawan Ketergantungan Gadget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089039/cara-positif-generasi-muda-bermedia-sosial-yang-menguatkan-karakter-Rd3RQzd61j.png
Cara Positif Generasi Muda Bermedia Sosial yang Menguatkan Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/624/3087638/daftar-negara-yang-punya-kurikulum-coding-di-sekolah-sEHXKWP9HN.jpeg
Daftar Negara yang Punya Kurikulum Coding di Sekolah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement