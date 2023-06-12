Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Universitas Mercu Buana Gelar 'Postgraduate UMB Gathering', Rektor: Kampus Bisa Berkembang karena Alumni

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |07:32 WIB
Universitas Mercu Buana Gelar 'Postgraduate UMB Gathering', Rektor: Kampus Bisa Berkembang karena Alumni
Rektor Universitas Mercu Buana Prof DR Andi Andriansyah, M.Eng. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Universitas Mercu Buana menggelar acara gathering yang ditujukan sebagai wadah berkumpul para alumni program pascasarjana. Acara bertajuk 'Postgraduate UMB Gathering' itu digelar di Aula Rektorat Universitas Mercu Buana, Jakarta pada Minggu, (11/6/2023).

Acara ini digelar sebagai  ruang berkumpul antar lulusan dalam rangka mempererat tali silaturahmi. Hal ini menyusul tingginya jumlah lulusan Universitas Mercu Buana dan datang dari berbagai latar belakang serta profesi alumni.

Rektor Universitas Mercu Buana Prof DR Andi Adriansyah, M.Eng menyambut baik kegiatan yang mengundang alumni ini. Menurutnya, alumni memiliki peran penting mendorong perkembangan kampus.

"Suatu kampus bisa berkembang karena alumni," kata Andi, dikutip Minggu.

Andi menyampaikan acara ini dihadiri alumni dari seluruh program pascasarjana dari 6 program studi magister dan satu program doktor yang ada di Universitas Mercu Buana. Diharapkan pertemuan ini menjadi ajang mengembangkan jejaring antar tiap alumni.

