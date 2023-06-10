Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

SD Al Azhar 46 Grand Depok City Gelar Wisuda Angkatan Kelima

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |16:52 WIB
SD Al Azhar 46 Grand Depok City Gelar Wisuda Angkatan Kelima
SD Al Azhar 46 Grand Depok City (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

DEPOK - SD Islam Al Azhar 46 Grand Depok City melaksanakan acara wisuda untuk angkatan kelima (Nawasena), siswa dan siswi kelas enam yang telah menyelesaikan perjalanan pendidikan dasar.

Prosesi wisuda dipimpin oleh kepala sekolah Obay Sobari, dengan didampingi oleh guru-guru yang telah memberikan bimbingan dan pengetahuan kepada siswa-siswa selama bertahun-tahun.

Acara tersebut diwarnai dengan kata-kata inspiratif dari kepala sekolah, yang mendorong para lulusan untuk terus belajar, berjuang, dan meraih impian di masa depan.

Pada saat yang sama, orangtua dan keluarga juga memberikan ucapan selamat dan semangat kepada para lulusan, mengungkapkan kebanggaan mereka atas pencapaian anak-anak mereka.

Ketua Jam'iyyah, Dewi Mutiara Arisandi berpesan untuk pentingnya menjaga akhlak mulia dan menerapkan nilai-nilai Islami yang telah ditanamkan di sekolah.

