Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Darlene Litaay, Seniman Tari Lulusan Luar Negeri yang Kembali Mengabdi ke Tanah Kelahiran

Neneng Zubaidah , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |14:55 WIB
Darlene Litaay, Seniman Tari Lulusan Luar Negeri yang Kembali Mengabdi ke Tanah Kelahiran
Darlene saat merayakan kelulusannya. (Foto: IG Sri Mulyani)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) memuji seorang seniman tari lulusan kampus luar negeri dari beasiswa LPDP, Darlene Litaay. Pria yang berasal dari Sorong, Papua Barat Daya itu kembali mengabdi untuk daerahnya setelah lulus. Darlene kini mengajar di Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) di Papua.

Dikutip dari Instagram Menkeu Sri Mulyani Indrawati @smindrawati, Darlene Litaay merupakan penerima beasiswa LPDP yang berhasil menamatkan studi Master of Fine Arts (M.F.A) in Performance and Interactive Media Arts dari City University of New York.

Darlene merupakan lulusan Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta. Menurut Sri Mulyani dalam Instagramnya, kegigihan Darlene dalam menekuni dunia tari telah membawanya mengelana berbagai negara di tiga benua.

 BACA JUGA:

"Bukti bahwa kesuksesan profesi seniman juga tak kalah dengan profesi lainnya," tulis Menkeu Sri Mulyani dalam Instagramnya, dikutip Kamis (8/6/2023).

Yang lebih keren, menurut Menkeu, tentu adalah keinginan Darlane sendiri untuk mengajar seni di Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) Papua usai menamatkan studi di Amerika.

Dalam tayangan video yang diunggah Menkeu, Darlane merayakan pencapaiannya dengan caranya sendiri yang unik, “Sesuai dengan passion-nya terhadap dunia tari – seperti kata orang bijak, do what you love, love what you do.”

 BACA JUGA:

"Selamat @darlane_litaay atas prestasi yang luar biasa. Semoga ilmu yang diperoleh menjadi berkah dan bermanfaat untuk orang-orang disekitarmu, dan tentu juga Indonesia," ujar Menkeu.

Dikutip dari laman resminya, kisah pendirian City University of New York dimulai dari tahun 1847 dengan lahirnya Free Academy.

City University of New York adalah universitas negeri terkemuka di Amerika Serikat. Universitas ini terdiri dari 25 institusi, yakni terdiri dari 11 senior college, tujuh community college, dan William E. Macaulay Honors College.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/624/3088015/apa-perbedaan-bantuan-kip-dan-pip-JuGvEGgnND.jpg
Apa Perbedaan Bantuan KIP dan PIP?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/65/3088008/prancis-buka-pendaftaran-beasiswa-magister-manajemen-dapat-uang-bulanan-hingga-perumahan-xwxBwxFURG.jpg
Prancis Buka Pendaftaran Beasiswa Magister Manajemen, Dapat Uang Bulanan hingga Perumahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/65/3083791/daftar-beasiswa-yang-tidak-diwajibkan-balik-ke-indonesia-ZvCtWI9Axf.jpg
Daftar Beasiswa yang Tidak Diwajibkan Balik ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/04/65/3082105/dewan-pers-nilai-bri-fellowship-journalism-2025-tingkatkan-kompetensi-jurnalis-415j5WBgfu.jpg
Dewan Pers Nilai BRI Fellowship Journalism 2025 Tingkatkan Kompetensi Jurnalis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/65/3081155/wamendiktisaintek-stella-christie-kaji-ulang-beasiswa-lpdp-SjRLq3ohf2.png
Wamendiktisaintek Stella Christie Kaji Ulang Beasiswa LPDP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/624/3073221/cara-mudah-mencairkan-dana-bantuan-pip-kemdikbud-2024-cuma-dengan-pakai-hp-lHoxjMcOwK.jpg
Cara Mudah Mencairkan Dana Bantuan PIP Kemdikbud 2024, Cuma dengan Pakai HP
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement