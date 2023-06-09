Darlene Litaay, Seniman Tari Lulusan Luar Negeri yang Kembali Mengabdi ke Tanah Kelahiran

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) memuji seorang seniman tari lulusan kampus luar negeri dari beasiswa LPDP, Darlene Litaay. Pria yang berasal dari Sorong, Papua Barat Daya itu kembali mengabdi untuk daerahnya setelah lulus. Darlene kini mengajar di Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) di Papua.

Dikutip dari Instagram Menkeu Sri Mulyani Indrawati @smindrawati, Darlene Litaay merupakan penerima beasiswa LPDP yang berhasil menamatkan studi Master of Fine Arts (M.F.A) in Performance and Interactive Media Arts dari City University of New York.

Darlene merupakan lulusan Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta. Menurut Sri Mulyani dalam Instagramnya, kegigihan Darlene dalam menekuni dunia tari telah membawanya mengelana berbagai negara di tiga benua.

"Bukti bahwa kesuksesan profesi seniman juga tak kalah dengan profesi lainnya," tulis Menkeu Sri Mulyani dalam Instagramnya, dikutip Kamis (8/6/2023).

Yang lebih keren, menurut Menkeu, tentu adalah keinginan Darlane sendiri untuk mengajar seni di Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) Papua usai menamatkan studi di Amerika.

Dalam tayangan video yang diunggah Menkeu, Darlane merayakan pencapaiannya dengan caranya sendiri yang unik, “Sesuai dengan passion-nya terhadap dunia tari – seperti kata orang bijak, do what you love, love what you do.”

"Selamat @darlane_litaay atas prestasi yang luar biasa. Semoga ilmu yang diperoleh menjadi berkah dan bermanfaat untuk orang-orang disekitarmu, dan tentu juga Indonesia," ujar Menkeu.

Dikutip dari laman resminya, kisah pendirian City University of New York dimulai dari tahun 1847 dengan lahirnya Free Academy.

City University of New York adalah universitas negeri terkemuka di Amerika Serikat. Universitas ini terdiri dari 25 institusi, yakni terdiri dari 11 senior college, tujuh community college, dan William E. Macaulay Honors College.