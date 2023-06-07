Unair Duduki Peringkat 2 Kampus dengan Pembangunan Berkelanjutan Versi THE Impact Ranking 2023

JAKARTA - Universitas Airlangga (Unair) berhasil menempati urutan dua sebagai kampus dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Deveopment Goals (SDGs) di Indonesia.

Peringkatan ini tertera dalam ajang pemeringkatan Times Higher Education (THE) Impact Rankings 2023, yang mengukur kemampuan kampus dalam menjalankan pembangunan berkelanjutan atau SDGs.

Unair masuk dalam lima besar kampus di Indonesia dengan penerapan SDGs, bersama Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Pertanian Bogor (ITB), dan Institut Teknologi Banding (ITB).

Adapun, jika diukur dari ranking global, Universitas Airlangga berada pada peringkat 101-200.

THE Impact Ranking 2023 sendiri memasukkan 17 indikator dalam penilaiannya. Ke-17 indikator itu kemudian digabungkan menjadi nilai rata-rata kemampuan kampus dalam menjalankan pembangunan berkelanjutan.

Berikut 17 indikator tersebut:

1. Tanpa Kemiskinan (No Poverty)

2. Tanpa Kelaparan (Zero Hunger)

3. Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik (Good Health and Well-Being)

4. Kualitas pendidikan (Quality Education)

5. Kesetaraan gender (Gender Equality)

6. Air Bersih dan Sanitasi (Clean Water and Sanitation)