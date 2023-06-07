Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Apa Siap Hadapi Ujian Kenaikan Kelas? Siapa Takut!

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |10:46 WIB
Apa Siap Hadapi Ujian Kenaikan Kelas? Siapa Takut!
Ilustrasi. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Bagi kalian, teman-teman pelajar, pasti sudah sangat familiar dengan ujian. Yap, ujian adalah salah satu hal yang membuat khawatir, takut, cemas, atau bahkan panik. Apalagi jika yang akan dihadapi adalah ujian kenaikan kelas.

Pasti tidak sedikit dari teman-teman yang akhirnya begadang untuk belajar. Tapi, tidak sedikit juga yang meskipun sudah belajar mati-matian, tetap belum bisa mengerjakan ujian dengan baik.

Mungkin teman-teman menjadi penasaran. Apakah ada cara mudah untuk belajar dan menghadapi ujian kenaikan kelas? Sayangnya, tidak ada! Tapi, bukan berarti ujian kenaikan kelas tidak bisa dilewati, loh!

Ini dia beberapa cara “mudah” yang bisa teman-teman lakukan untuk menghadapi ujian kenaikan kelas.

Membuat Target yang Realistis, Bukan Target yang Sempurna

Sebelum belajar untuk ujian, cobalah buat target yang menantang tapi juga realistis dan mungkin untuk tercapai. Misalnya, jangan buat target yang terlalu sempurna seperti nilai 100 atau menjadi peraih nilai tertinggi pada setiap mata pelajaran. Target-target seperti ini malah akan membuat kita stress, tertekan, dan sulit menikmati proses belajar. Buatlah target yang bisa memotivasi kita belajar tapi juga tidak membuat kita tertekan atau terlalu kepikiran.

Singkirkan Berbagai Gangguan

Kenali hal-hal yang bisa mengganggu proses belajar kita dan singkirkan hal-hal tersebut jika memang bisa. Contohnya adalah gadget, televisi, dan game. Tapi, jangan terlalu memikirkan gangguan dari hal-hal yang tidak bisa kita kontrol.

Misalnya seperti keadaan darurat atau hal-hal mendesak lainnya. Cukup fokus saja pada hal-hal yang bisa kita kontrol atau kita kendalikan.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
