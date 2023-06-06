Dibuka Hari Ini, Berikut Syarat Pendaftaran SIMAK UI untuk Program Sarjana dan Vokasi

JAKARTA - Seleksi Masuk Universitas Indonesia (SIMAK UI) untuk Program Sarjana dan Vokasi Tahun Akademik 2023/2024 telah dibuka mulai hari ini, Selasa (6/6/2023).

Pendaftran dibuka selama satu bulan sampai 6 Juni 2023 mendatang.

Kepala Biro Humas dan KIP UI Amelita Lusia mengatakan bahwa pendaftaran SIMAK UI dilakukan secara daring melalui tautan https://penerimaan.ui.ac.id/. Adapun pendaftaran SIMAK UI Program S1 Kelas Internasional telah dibuka sejak 22 Mei hingga 22 Juni 2023 dan untuk Program Sarjana Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), Magister, Spesialis, Profesi, dan Doktoral sudah dibuka pada 19 Mei hingga 26 Juni 2023.

Untuk dapat mengikuti ujian SIMAK UI, para peserta diharuskan untuk membuat akun pendaftaran.

Setelah memiliki akun, peserta diminta untuk mengunggah foto berwarna terbaru dengan min.400x600 pixel. Apabila foto yang diunggah sudah sesuai, selanjutnya pendaftar dapat mengisi formulir dan akan mendapatkan nomor pendaftaran. Khusus untuk pendaftar Kelas Internasional, pendaftar diwajibkan untuk mengunggah sertifikat TOEFL/IELTS dalam bentuk PDF ke akun pendaftaran.

"Selanjutnya, nomor yang telah diperoleh dari pendaftaran ini dapat digunakan untuk melunasi biaya pendaftaran melalui ATM atau Teller," ujarnya.

Bagi pendaftar SIMAK UI Program Sarjana dan Vokasi, dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp500.000 untuk dua pilihan pertama IPA atau IPS dan diperbolehkan untuk memilih antar program pendidikan S1 Reguler, S1 non reguler dan Vokasi (D3 dan D4).

Sedangkan untuk biaya tiga pilihan pertama IPA dan IPS sekaligus (IPC), dikenakan biaya sebesar Rp600.000. Setiap penambahan pilihan program studi (prodi) atau jurusan, calon peserta akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp100.000 untuk satu prodi dengan jumlah maksimal enam pilihan.