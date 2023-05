JAKARTA - Okezone Goes to Campus kembali hadir menyapa mahasiswa. Hari ini, Rabu (31/5/2023), Okezone menyambangi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ), Pondok Labu, Jakarta Selatan, Kamis (31/5/2023).

Kali ini Okezone Goes to Campus bekerjasama dengan UPNVJ mengadakan seminar seru bertemakan 'Era Digital Ekonomi, Startup Masih Cerahkah?'.

Pantauan Okezone, ratusan mahasiswa menyambut antusias seminar ini. Mereka sudah memenuhi Aula Bhineka Tunggal Ika sebagai tempat berlangsungnya acara sebelum acara dimulai. Mahasiswa tersebut terdiri dari berbagai fakultas yang ada di UPNVJ.

Seminar ini akan dibuka dengan opening speech dari Rektor UPNVJ Dr. Anter Venus dan Direktur Pemberitaan MNC Portal Indonesia Yadi Hendriana.

"Banyak lahir startup di Indonesia. Mereka lahir dari anak muda di Indonesia. Saat kuliah, mereka sudah bangun startup," kata Yadi saat membuka acara Okezone Goes to Campus.

UPNVJ juga menyambut baik gelaran ini. menurut Dr Anter Venus, event ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa. "Kewirausahaan menjadi visi kita," kata Dr Anter Venus.

"Kita juga membangun inkubasi startup-startup UPN. Kita juga sudah mempunyai startup yang sukses di UPN," lanjut dia.

Follow Berita Okezone di Google News

Narasumber yang akan mengisi acara Okezone Goes to Campus kali ini antara lain: Dr. Miguna Astuti (Dosen FEB UPNVJ), Hilbram Dunar (Global Radio Lead & Communication Coach), dan Royandi Hutasoit (Head of Social Media MNC Portal Indonesia).

Dalam seminar ini setiap peserta memiliki kesempatan untuk sesi tanya jawab atau berdikusi langsung dengan pembicara.