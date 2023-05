JAKARTA – Pendaftaran beasiswa The Romanian Government Ministry of Entrepreneurship and Tourism Scholarship telah dibuka. Beasiswa fully funded ini diperuntukkan bagi 40 pelajar asing, termasuk Indonesia, untuk belajar di universitas-universitas top di Rumania.

Dilansir dari laman Instagram @schoters, pendaftaran beasiswa ini tidak membutuhkan persyaratan IELTS atau TOEFL.

Beasiswa ini dibuka untuk jenjang S-1, S-2, dan S-3 dengan prioritas bidang sains dan teknologi, teknik, ekonomi dan keuangan, serta bisnis.

Perkuliahan akan dilakukan dalam bahasa Rumania, sehingga para peserta diwajibkan mengikuti sekolah Bahasa Rumania selama setahun, yang dibiayai oleh beasiswa, sebelum memulai pendidikan di universitas.

Beberapa fasilitas yang ditawarkan beasiswa ini termasuk:

1. Biaya pendaftaran

2. Biaya kuliah

3. Biaya hidup

4. Akomodasi asrama

5. Biaya transportasi lokal

6. Biaya uji keterampilan dan sekolah bahasa Rumania, dan

7. Bantuan biaya medis dalam keadaan darurat.

Dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan untuk pendaftaran adalah: 1. Salinan KTP dan Akta Kelahiran 2. Pas foto terbaru 3. Salinan paspor 4. Formulir permohonan bisa diunduh di sini dan sini 5. Curriculum Vitae (CV) 6. Transkrip akademik 7. Salinan ijazah 8. Surat rekomendasi 9. Surat pernyataan tidak menerima beasiswa lain bisa diunduh di sini Semua dokumen di atas harus diterjemahkan ke salah satu bahasa: Inggris, Prancis, atau Rumania. Pelamar harus mengirimkan scan salinan dokumen yang diperlukan ke alamat email berikut: burse2023@dce.gov.ro. Pendaftaran beasiswa ini dibuka hingga 30 Juni 2023. Berikut beberapa universitas tujuan beasiswa ini: University of Bucharest, Babes-Bolyai University, West University of Timisoara, Alexandru Ioan Cuza University, dan Politechnica University of Bucharest.

