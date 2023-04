AUSTRALIA - Masyarakat Canberra, Australia kini bisa belajar Bahasa Indonesia dengan lebih leluasa. Sebab, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Canberra bekerja sama dengan Asosiasi Indonesia Australia (AIA) membuka kelas Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) di sana.

KBRI Canberra menyebut kelas yang dibuka itu cukup diminati berbagai kalangan, seperti profesional, pelaku bisnis, pegawai pemerintahan hingga masyarakat umum di Canberra.

Dubes Indonesia untuk Australia Siswo Pramono berharap kelas bahasa Indonesia untuk orang dewasa di Canberra itu itu bisa menjadi wadah yang mempromosikan bahasa Indonesia ke siswa-siswa sekolah dan masyarakat Australia.

“Kami terus berusaha mempromosikan bahasa Indonesia kepada siswa di sekolah-sekolah (Australia) serta berusaha membantu sekolah yang kekurangan guru dengan pengiriman guru bantu,” kata Dubes Siswo dikutip Antara.

Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) KBRI Canberra Mukhamad Najib mengungkapkan KBRI sudah melaksanakan berbagai program untuk mempromosikan bahasa Indonesia di sekolah maupun universitas Australia.

“Kami secara rutin melaksanakan Indonesia Goes to School, Ambassador Goes to Campus, roadshow budaya ke sekolah dan kampus, serta mengundang guru dan kepala sekolah dalam expo budaya Indonesia,” jelas Najib.

Sementara, Presiden Australia-Indonesia Association (AIA) Les Boag mengaku siap mendukung program tersebut. Menurut Les Boag, kerja sama antara KBRI Canberra dan AIA sangat berarti bagi penguatan hubungan antara masyarakat Indonesia dan Australia. “Kami akan terus melakukan yang terbaik untuk mempromosikan bahasa dan budaya Indonesia di kalangan masyarakat Australia, khususnya di Canberra,” kata Les Boag.

