JAKARTA- 10 Contoh kalimat Present Continuous Tense dalam bentuk positif lengkap dengan rumus dan artinya menjadi salah satu mata pelajaran bahasa inggris bagi siswa.

Present Continuous Tense disebut juga present progressive tense, kalimat yang digunakan untuk menunjukkan kejadian yang terjadi sekarang. Present Continuous Tense dari kata kerja apapun terdiri dari dua bagian, yakni present tense dari kata kerja to be dan present participle dari kata kerja utama.

Sama halnya dengan jenis tenses lainnya, Present Continuous Tense juga terbagi menjadi tiga bentuk, baik bentuk positif, negatif, dan tanya. Adapun berikut ini contoh kalimat Present Continuous Tense dalam bentuk positif lengkap dengan rumus dan artinya.

Perlu diketahui. Present Continuous Tense dalam bentuk positif memiliki rumus umum:

Subjek + to be (am, is, are) + Objek

Berikut ini contoh kalimatnya:

1. I am eating fruit and vegetables.

Subjek + to be + Verb-ing + Objek

(Saya sedang makan buah dan sayuran.)

2. They are playing football in the playground.

Subjek + to be + Verb-ing + Objek + Adverb place

(Mereka sedang bermain sepak bola di taman bermain.)

3. We are going to school in the morning.

Subjek + to be + Verb-ing + Objek + Adverb time

(Kami akan pergi ke sekolah di pagi hari.)

4. The teacher is teaching in the classroom.

Subjek + to be + Verb-ing + Objek + Adverb place

(Guru sedang mengajar di kelas.)

5.She is watching a comedy movie.

Subjek + to be + Verb-ing + Objek

(Dia sedang menonton film komedi.)

6. Hanna is reading a book in a library.

Subjek + to be + Verb-ing + Objek + Adverb place

(Hanna sedang membaca buku di perpustakaan.)

7. The sun is shining in the afternoon.

Subjek + to be + Verb-ing + Adverb time

(Matahari bersinar di sore hari.)

Harry is singing a fantastic song.

8. Subjek + to be + Verb-ing + Objek

(Harry menyanyikan lagu yang fantastis.)

9. They are listening to music.

Subjek + to be + Verb-ing + Objek

(Mereka sedang mendengarkan musik.)

10. You are living in London for one year.

Subjek + to be + Verb-ing + Adverb place

(Anda tinggal di London selama satu tahun.)

 (RIN)