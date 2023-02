JAKARTA - Rektor MNC University, Mariati Tirta Wiyata berbicara soal World Class University (WCU) saat lunch meeting dengan dengan perwakilan King's College London University pada Rabu (15/2/2023) di Park Hyatt MNC Center, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Ia menargetkan status tersebut akan terwujud pada 2037. Namun, ia pun melihat peluang tercapaikan target itu lebih cepat.

"Jadi kami mencanangkan visi MNC University menjadi World Class University itu di 2037. Tapi yang kita lihat dan arahan dari Dikti Kemendikbud menyarankan agar MNC University bisa mencapai World Class University di waktu yang lebih cepat jadi tidak 15 tahun seperti yang kita canangkan," ujar Mariati.

Ia berharap dengan berbagai kerja sama yang terus dijalin MNC University dengan sejumlah kampus internasional lainnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas tenaga pendidik serta kurikulum yang ada.

"Dengan partnership yang kita jalin kerjasama dengan Kings College London University setidaknya ini bisa membantu akselerasi target-target yang bisa internasional itu bisa segera kita capai," kata dia.

Kolaborasi antar kedua kampus tersebut diharapkan Mariati bisa berjalan dengan baik.

"Dengan riset bersama atau membangun kurikulum bersama dimana tenaga pengajar yang ada di MNC University itu bisa di akselerasikan dengan pengalaman yang telah Kings College London University miliki," tambah Mariati.

Mariati menyebutkan visi dari MNC University adalah para lulusan yang tidak hanya memiliki hard skill pengetahuan di bidang kompetensinya namun juga berbagai soft skill yang dapat dikembangkan lebih lanjut.

"Kalau kita lihat dengan teknologi semakin maju, akan banyak pekerjaan pekerjaan yang dapat digantikan. Dengan soft skill yang kita bangun setidaknya dapat membekali mahasiswa kita untuk justru membuka lagi lapangan kerja baru dan bukan menjadi pengangguran," pungkas Mariati.

Hadir dalam pertemuan tersebut Executive Chairman of MNC Group & Chairman of Hary Tanoesoedibjo Foundation, Hary Tanoesoedibjo, UK Department for International Trade, Oliver Richards, Deputy Vice President, Global Business Development of Kingโ€™s College London, Helen Bailey.

Country Director Indonesia & Southeast Asia Cluster Lead of British Council, Summer Xia, dan Chairwoman of Hary Tanoesoedibjo Foundation, Jessica Tanoesoedibjo.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya MNC University juga telah membangun kerja sama dengan Macquarie University pada Oktober 2022 silam.

MNC University akan dibangun sebagai salah satu hubungan pendidikan dan teknologi yang terintegrasi dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido City.