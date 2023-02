CANBERRA - Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto memberikan semangat untuk para mahasiswa dan mengingatkan pentingnya menggunakan kesempatan belajar di luar negeri ini dengan sebaik-baiknya. Hal itu disampaikan Menhan kepada mahasiswa Indonesia di Canberra, Australia, Kamis 9 Februari 2023.

Prabowo menyampaikan, ke depan pemerintah memiliki target mengejar hilirisasi untuk mengolah sumber daya di dalam negeri agar tidak diolah oleh asing. Upaya ini membutuhkan kontribusi banyak kesempatan bagi anak bangsa untuk mengenyam pendidikan tinggi.

"Di Universitas Pertahanan, saya minta dukungan Presiden dan Menteri Kesehatan, saya bentuk empat fakultas baru. Ada Farmasi, Kedokteran, Teknik. Masuk ada persyaratan, nilai Fisika dan Matematika, di SMA harus 9, kedua IQ harus 120 tidak ada surat-surat tidak ada rekomendasi yang berlaku,” ucap Prabowo di sela-sela kegiatannya menghadiri pertemuan 2+2 dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan Australia.

“Dan Alhamdulillah, anak buruh yang dibayar harian bisa masuk Universitas Pertahanan, belajar teknik elektronika dan ada anak tukang bakso dan cendol sekarang belajar teknik mesin,” lanjutnya.

Menurut Prabowo, dengan demikian kesempatan itu perlu didorong lagi agar akses pendidikan tinggi semakin mencapai ke anak dari keluarga tidak mampu.

“Ini membanggakan, artinya kalau diberikan kesempatan anak-anak orang kecil, anak-anak orang miskin pun ada yang punya potensi," ucapnya.

Oleh karena itu, ia berpesan pada para mahasiswa di Australia tersebut untuk banyak mengambil manfaat, banyak mendengar,dan banyak mencatat.

"Ini yang saya pesan kepada kalian semua yang TNI maupun yang sipil. Apakah Anda hanya mencari sesuap nasi atau mau mengabdi kepada bangsa? Kita punya karunia. You have a dream? You want to do something for the country? Never give up,” ujar Prabowo.