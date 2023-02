JAKARTA - BuddyKu Goes to Campus hadir kembali! Kali ini BuddyKu Goes to Campus akan bekerjasama dengan STIKOM Prosia mengadakan diskusi seru bertemakan 'Cara Asik, Bikin Konten Seru, Positif dan Pasti Cuan.'

Acara ini akan dilaksanakan secara streaming melalui zoom meeting, pada Sabtu 11 Februari 2023 pukul: 10.00-12.00 WIB.

Acara ini dihadiri oleh narasumber keren dan expert dibidangnya. Seperti, Tommy Tjokro yang berprofesi sebagai Chief of Content BuddyKu, Tiffany Al Hamid yang berprofesi sebagai Producer BuddyKu dan Rizky Gunawan yang berprofesi sebagai Head of Social Media MPI.

Berlangsungnya acara BuddyKu Goes to Campus ini akan dipandu oleh host cantik yakni Stefani Dewi Natalia.

BuddyKu Goes to Campus ini di inisiasi oleh BuddyKu sebagai bentuk kepedulian terhadap generasi muda pada era digital saat ini.

Dengan adanya BuddyKu Goes to Campus ini diharapkan para generasi muda dapat lebih dengan mudah memahami dinamika transformasi digital saat ini dan dapat memanfaatkan canggihnya teknologi digital dengan baik.

Siapapun dapat mengikuti kegiatan Goes to Campus ini secara gratis melalui link: https://bit.ly/ProsiaBuddyKu Download dan register akun kamu di BuddyKu sebagai syarat mengikuti webinar dan mendapatkan E-Certificate, di sini: https://linktr.ee/buddykudownload. Jangan sampai kelewatan ya!