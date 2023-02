Â

JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menekankan bahwa bidang kesehatan dan pendidikan menjadi modal penting pembangunan untuk mencapai visi Indonesia 2045.

"Jadi memang harus didesain dua track ini mengenai sehat dan educated, terdidik dari dasarnya karena kalau tidak, menurut saya, kita akan mengalami satu generasi yang hilang dan itu kemudian akumulatif," kata Menteri PPN Suharso dalam diskusi The future is Now: Collaborative action to achieve Indonesia Vision 2045 yang dipantau virtual dikutip dari Antara, Kamis (9/2/2023).

Berbagai permasalahan kesehatan menjadi isu utama yang harus dituntaskan jika ingin menghasilkan sumber daya manusia yang sehat, unggul, dan produktif agar mampu berkontribusi maksimal pada kemajuan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Menteri PPN menuturkan Indonesia masih mempunyai pekerjaan rumah untuk mengeliminasi malaria di ratusan kabupaten dan kota. Indonesia juga masih berada di posisi ketiga untuk penderita kusta terbanyak di dunia dan urutan kedua untuk penderita tuberkulosis (TB) terbanyak di dunia.

"Indonesia masa depan bagi kami di sini pertama harus sehat. Desain sehatnya itu penting menurut saya," ujarnya.

Selain itu, sektor kesehatan harus didukung dengan ketersediaan infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai.

Semua sarana dan prasarana kesehatan serta tenaga kesehatan termasuk dokter dan perawat harus tersedia dengan baik di seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama. "Sembilan tenaga kesehatan yg harusnya sudah ada di semua puskesmas di Indonesia, hari ini belum semua," tuturnya. Menteri Suharso juga menyoroti masalah pendidikan seperti di sekolah dasar yang memiliki perbedaan standar antara satu daerah dengan lainnya. "Sekolah dasar kita sekarang itu tidak terstandar dengan baik. Kabupaten Gorontalo Utara dengan Kota Gorontalo beda tingkat SD-nya. Kabupaten Mappi dan Merauke beda," tuturnya.