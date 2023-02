JAKARTA - Saat ini BuddyKu menjadi platform digital news aggregator nomor 1 di Indonesia yang memfasilitasi generasi muda untuk membuat konten dan berbagi informasi didalamnya.

Berbagai kecanggihan fitur berada didalam aplikasi BuddyKu, seperti AI, kurasi dan monetisasi reward.

Kecanggihan platform aplikasi BuddyKu yang signifikan dapat dijadikan generasi muda menjadi wadah untuk melakukan kegiatan-kegiatan belajar di luar lingkungan universitas.

Dengan kunjungan yang dilakukan oleh BSI, dilakukan kesepakatan kerjasama jangka panjang dengan tujuan membantu generasi muda belajar lebih dalam dan luas lagi mengenai dunia media dan digital.

Melalui kesepakatan tersebut, Universitas BSI dan BuddyKu membuat rencana kegiatan dalam berbagai bentuk.

Workshop, entertainment dan recruitment fest akan diadakan agar mahasiswa dan mahasiswi lebih bersemangat untuk memperdalam pengetahuan dan wawasan mereka dengan bekal pengetahuan dan wawasan langsung kedalam industri media digital.

Follow Berita Okezone di Google News

Generasi muda diharapkan mampu menguasai kemajuan teknologi digital juga mampu menjadi lebih unggul.

Sehingga generasi muda dapat berperan aktif dalam membangun perkembangan dan kemajuan teknologi Indonesia yang juga akan menjadi peluang bagi generasi muda Indonesia seterusnya.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh banyak pihak yakni Anisti selaku Kaprodi Ilmu Komunikasi BSI, Achmad Barokah Pohan selaku kepala Marketing Communication BSI, Muhammad Tsabith selaku Kepala Stasiun BSI TV dan BSI Radio.

Juga pihak dari BuddyKu yakni Tommy Tjokro selaku Chief of Content BuddyKu, Adhi Maulana selaku Head of Product and Business Development BuddyKu, Ratu Nabilla selaku Head of Business Development and Partnership BuddyKu, Aldi Hawari selaku Business and Partnership Specialist BuddyKu, M Yusuf Mulyana selaku Growth and Monetization Specialist, Ilham Syahputra selaku Executive Produser BuddyKu, Affan Hairil Marketing Creative BuddyKu dan Wyanne Teresita Saputra selaku Publicity Specialist BuddyKu.

Dengan kehadiran segala pihak yang memiliki kepentingan dan perannya masing-masing diharapkan kolaborasi yang akan berlangsung berlancar dengan baik dan berdampak pada generasi muda Indonesia khususnya mahasiswa-mahasiswi BSI.

“Semoga dengan adanya kunjungan antar industri media dan dunia Pendidikan ini. BuddyKu bisa menjadi wadah nomor 1 membangun kolaborasi kuat dengan dunia Pendidikan untuk membangun generasi muda siap dan unggul menuju ekonomi digital 2025.” Ujar Aldi Hawari selaku Business and Partnership Specialist BuddyKu.