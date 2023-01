JAKARTA - Dikenal sebagai presenter yang hits di kalangan anak muda, Boy William juga terkenal sebagai konten kreator untuk YouTube Channel BW.

Video-videonya yang kerap menduduki trending YouTube membuatnya semakin semangat membuat segmen-segmen seru seperti “Nebeng Bareng Boy”, “ 5 Menit Aja”, “Di Balik Pintu” dan yang sedang trend saat ini adalah “UNBW” atau “Ujian Nasional Boy William”.

Dalam konten UNBW, Boy ataupun tim akan memberikan beragam soal-soal pengetahuan umum kepada 2 peserta yang diadu satu sama lain.

Banyak peserta yang sudah ikut konten ini seperti Deddy Corbuzier Vs Denny Sumargo, Raffi Ahmad Vs Nagita Slavina, Pak Muh Vs Fadil Jaidi dan masih banyak lagi.

Pada episode UNBW kali ini, pesertanya adalah 2 artis muda berbakat yang kariernya di dunia entertainment sedang menanjak yaitu Devano Danendra dan Irzan Faiq.

Kepada Devano dan Irzan, tim UNBW memberikan pertanyaan mengenai pengetahuan umum dan matematika. Jika ada yang menjawab dengan benar, maka peserta akan mendapatkan 1 poin.

Pada pertanyaan umum, Irzan berhasil mengungguli skor Danendra dengan 3-2. Ujian kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan matematika. Dari 4 pertanyaan yang diberikan, Devano dan Irzan sama-sama hanya bisa menjawab satu pertanyaan saja hingga skor keduanya menjadi 4-3 untuk Irzan. Tak hanya kompak pada pertanyaan matematika, Devano dan Irzan juga kompak menjawab dengan benar 2 pertanyaan mengeja. Skor pun bertambah menjadi 6-5 untuk Irzan. Di akhir permainan, Irzan Faiq berhasil mengungguli Devano Danendra dengan skor 11-10. Nah, buat yang penasaran dengan keseruan Devano dan Irzab di UNBW, langsung aja cek videonya di YouTube Channel BW, ya!